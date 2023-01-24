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Бавария уволила тренера вратарей

Германия
(1 голосов)

Все из-за разногласий с Нагельсманном

Бавария уволила тренера вратарей

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Тони Тапалович отправлен в отставку с поста тренера вратарей "Баварии". Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Как сообщает Bild, причиной увольнения 42-летнего специалиста стали его непримиримые разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном. Проблемой также стала сосредоточенность Тапаловича на вратарях Мануэле Нойере и Свене Ульрайхе, в то время как молодые голкиперы клуба оставались практически без его внимания.

Тапалович являлся тренером вратарей "Баварии" с 2011 года.

Напомним, ранее мюнхенцы подписали швейцарского голкипера Яна Зоммера. Немецкий клуб приобрел футболиста из-за серьезной травмы Нойера, которая не позволит основному стражу ворот клуба выступать до конца этого сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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