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Бавария уволила тренера вратарей
Все из-за разногласий с Нагельсманном
Фото: fcbayern.com
Тони Тапалович отправлен в отставку с поста тренера вратарей "Баварии". Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Как сообщает Bild, причиной увольнения 42-летнего специалиста стали его непримиримые разногласия с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном. Проблемой также стала сосредоточенность Тапаловича на вратарях Мануэле Нойере и Свене Ульрайхе, в то время как молодые голкиперы клуба оставались практически без его внимания.
Тапалович являлся тренером вратарей "Баварии" с 2011 года.
Напомним, ранее мюнхенцы подписали швейцарского голкипера Яна Зоммера. Немецкий клуб приобрел футболиста из-за серьезной травмы Нойера, которая не позволит основному стражу ворот клуба выступать до конца этого сезона.
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