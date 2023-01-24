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Шальке – РБ Лейпциг 1:6. Легкая прогулка для красных быков

Германия
(1 голосов)

Ужасающий перфоманс Гельзенкирхена

Шальке – РБ Лейпциг 1:6. Легкая прогулка для красных быков

Фото: RB Leipzig English, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 17-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – РБ Лейпциг 1:6

Голы: Кодзуки 56 – Силва 7, 44, Хенрикс 15, Вернер 45+2, Ольмо 83, Поульсен 89

Шальке: Шволов – Брюннер, Йосида, Матричани, Уронен (Айдын, 46) – Латца, Краус (Дрекслер, 45+3) – Кодзуки (Теродде, 80), Ларссон (Иван, 46), Бюльтер – Фрай (Мор, 80)

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 85) – Лаймер (Хайдара, 77), Шлагер (Кампль, 85) – Собослаи (Форсберг, 71), Ольмо – Силва, Вернер (Поульсен, 77)

Предупреждения: Фрай 79 – Кампль 90+3

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.01.2023 в 21:35
газпром йде на дно?))))Наука тим, хто хотів легких грошенят на крові..
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