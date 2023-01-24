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Шальке – РБ Лейпциг 1:6. Легкая прогулка для красных быков
Ужасающий перфоманс Гельзенкирхена
Фото: RB Leipzig English, Twitter
Бундеслига, 17-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс
Шальке – РБ Лейпциг 1:6
Голы: Кодзуки 56 – Силва 7, 44, Хенрикс 15, Вернер 45+2, Ольмо 83, Поульсен 89
Шальке: Шволов – Брюннер, Йосида, Матричани, Уронен (Айдын, 46) – Латца, Краус (Дрекслер, 45+3) – Кодзуки (Теродде, 80), Ларссон (Иван, 46), Бюльтер – Фрай (Мор, 80)
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 85) – Лаймер (Хайдара, 77), Шлагер (Кампль, 85) – Собослаи (Форсберг, 71), Ольмо – Силва, Вернер (Поульсен, 77)
Предупреждения: Фрай 79 – Кампль 90+3
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