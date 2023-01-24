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Бундеслига. Киммих спас Баварию от провала, волки устроили погром в столице

Германия
(1 голосов)

Бавария снова теряет очки, Вольфсбург снова уничтожает

Бундеслига. Киммих спас Баварию от провала, волки устроили погром в столице

Фото: Bundesliga, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 17-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Кёльн 1:1

Гол: Киммих 90 – Схири 4

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Тель, 82) – Киммих, Горецка (Гравенберх, 46) – Сане, Мусиала (Мюллер, 68), Гнабри (Коман, 46) – Чупо-Мотинг

Кёльн: Швабе – Шмитц, Солдо, Шабо, Хектор – Хусейнбашич (Любичич, 46), Схири – Майна (Лемперле, 71), Олесен (Мартель, 46), Кайнц (Шиндлер, 58) – Тиггес (Зельке, 58)

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Вольфсбург 0:5

Голы: Сванберг 4, Арнольд 31 (п), Винд 34, Баку 72, Мармуш 86

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Штутгарт 2:2

Голы: Крамарич 11, 90+4 – Гирасси 45+2, Эндо 77

Удаление: Ахамада 78 (гости)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Хоффенхайм (Зинсхайм) Штутгарт Вольфсбург Кёльн
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