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Бундеслига. Киммих спас Баварию от провала, волки устроили погром в столице
Бавария снова теряет очки, Вольфсбург снова уничтожает
Фото: Bundesliga, Twitter
Бундеслига, 17-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Кёльн 1:1
Гол: Киммих 90 – Схири 4
Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Тель, 82) – Киммих, Горецка (Гравенберх, 46) – Сане, Мусиала (Мюллер, 68), Гнабри (Коман, 46) – Чупо-Мотинг
Кёльн: Швабе – Шмитц, Солдо, Шабо, Хектор – Хусейнбашич (Любичич, 46), Схири – Майна (Лемперле, 71), Олесен (Мартель, 46), Кайнц (Шиндлер, 58) – Тиггес (Зельке, 58)
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Вольфсбург 0:5
Голы: Сванберг 4, Арнольд 31 (п), Винд 34, Баку 72, Мармуш 86
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Штутгарт 2:2
Голы: Крамарич 11, 90+4 – Гирасси 45+2, Эндо 77
Удаление: Ахамада 78 (гости)
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