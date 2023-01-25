Невероятный удар на последней минуте. ВИДЕО, как Киммих спас Баварию от поражения

Мюнхенская "Бавария" во второй раз подряд сыграла вничью в рамках Бундеслиги. Но в состоявшемся во вторник поединке с "Кельном" могла и проиграть. Лидер уступал до 90-й минуты, пока инициативу на себя не взял капитан – Йозуа Киммих. Хавбек нанес неотразимый удар в девятку с очень далекого расстояния!

В итоге матч завершился со счётом 1:1. Преимущество "Баварии" над "Лейпцигом" сократилось до четырех очков.