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Невероятный удар на последней минуте. ВИДЕО, как Киммих спас Баварию от поражения
Капитан взял инициативу на себя
фото - Getty Images
Мюнхенская "Бавария" во второй раз подряд сыграла вничью в рамках Бундеслиги. Но в состоявшемся во вторник поединке с "Кельном" могла и проиграть. Лидер уступал до 90-й минуты, пока инициативу на себя не взял капитан – Йозуа Киммих. Хавбек нанес неотразимый удар в девятку с очень далекого расстояния!
В итоге матч завершился со счётом 1:1. Преимущество "Баварии" над "Лейпцигом" сократилось до четырех очков.
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