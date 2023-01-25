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Вингер Баварии посетил парижскую неделю моды в свой выходной. Спортивный директор: Это дилетантство
Нагельсманн наоборот не против такого досуга
Фото: instagram: sergegnabry
Серж Гнабри посетил парижскую неделю моды в свой выходной и выложил несколько фото в одежде. Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич раскритиковал подобный досуг футболиста.
"Это дилетантство. Когда игрок, вместо того, чтобы отдыхать, носится куда-то, – это именно то, чего мы не хотим, чего не хочет мюнхенская "Бавария".
Выходной нужен для того, чтобы отдохнуть, а затем иметь возможность отыграть следующий матч. Мы поговорим об этом", – сказал Салихамиджич.
При этом главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн
"Здесь нет никаких ограничений. В целом, как тренер, конечно, ты думаешь о многом. Я убежден, что игрок может делать все, что он хочет, в свободное время. Важно, чтобы правильное отношение всегда было на поле.
Мне также приходится оправдывать определенные вещи и выходные дни перед моим начальством и объяснять, почему воскресенье было выходным днем. Почему мы не тренируемся после 1:1.
Все ответы должны быть на поле. Там не имеет значения, был ты в Париже или нет. Если из-за этого ты в плохой форме, это нехорошо. Но я также открыто говорю об этом", – сказал Нагельсманн.
"Бавария" последних два матча сыграла вничью: с "Лейпцигом" (1:1) и "Кельном" (1:1). Гнабри провел 45 минут в последнем матче и был заменен в перерыве. Он не отличился результативными действиями в обоих противостояниях.
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