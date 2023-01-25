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Майнц – Боруссия Д 1:2. Суперсаб Рейна снова спасает Дортмунд

Германия
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Американец приносит Дортмунду вторую победу кряду

Майнц – Боруссия Д 1:2. Суперсаб Рейна снова спасает Дортмунд

Фото: Goal.com / Автор: неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 17-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Боруссия Д 1:2

Голы: Ли Джэсон 22 – Рюэрсон 4, Рейна 90+3

Майнц: Дамен – Ханче-Ольсен, Фернандеш, Каси (Хак, 80) – Видмер, Баркок, Баррейру, Ли Джэсон (Штах, 63), Аарон Мартин – Онисиво (Ажорк, 80), Ингвартсен (Фюльжени, 63)

Боруссия: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан (Рейна, 62), Озджан – Адейеми (Вольф, 77), Брандт (Хуммельс, 90+4), Мален (Байно-Гиттенс, 62) – Мукоко (Аллер, 62)

Предупреждения: Ли Джэсон 34, Фернандеш 76

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Майнц
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