Бундеслига. Очередной камбек Униона, ничья преследователей Баварии и спринт Байера

"Унион" поднялся на вторую строчку после победы в Бремене, утвердившись в статусе главного преследователя "Баварии". Отставание берлинцев от коллектива Нагельсманна составляет всего 3 пункта. После рестарта Бундеслиги обе победы "Униона" были как под копирку: пропущенный гол в дебюте, а затем волевая победа. При этом решающий гол снова был забит с углового. На гол Пипера со стандарта быстро ответил Яник Хаберер. А на старте второго тайма Кевин Беренс замкнул навес с корнера от звёздного новичка берлинцев Йосипа Юрановича. 1:2.

Два других преследователя лидера "Фрайбург" и "Айнтрахт" расписали ничью, пропустив вперёд "Унион". Вице-чемпион мира Рандал Коло Муани снова доказал, что умеет не только ассистировать партнёрам, но и самому отправлять мяч в сетку. Сегодняшний гол на 42-й минуте стал 16-м голевым действием (6+10) француза в дебютном сезоне в Бундеслиге. Солидные цифры для первого круга. Но сразу после перерыва "Фрайбург" ответил своим коронным оружием – Гинтер забил свой третий гол с углового в этой кампании. 1:1.

"Байер" продолжил свой подъём по турнирной таблице, добыв четвертую победу кряду в Бундеслиге. Также Леверкузену в матче с "Бохумом" удалось прервать страшную серию из 6 промахов с 11-метровой отметки подряд во всех турнирах. На 8-й минуте Диаби заработал пенальти, и после некоторой паузы пробивать отправился молодой центрбек Эдмонд Тапсоба, отправивший мяч прямо в цель. Напоследок фанатов на "БайАрене" порадовал Флориан Виртц, отметившийся своим первым результативным действием после травмы крестов. Виртц на старте второго тайма классной передачей нашёл на дальней штанге Гложека, поставившего точку в поединке. 2:0.

Не обошлось в 17-м туре и без сенсаций. "Аугсбург" после обидного поражения в Дортмунде (4:3) на выходных взял реванш у другой "Боруссии", менхенгладбахской. Второе фиаско после рестарта команде Даниэля Фарке принёс поздний гол Мергима Бериши. Ужасный результат для "Боруссии", но ещё хуже была игра. Создать 0.34 ожидаемых гола против одного из аутсайдеров Бундеслиги – это полный провал. И отсутствием Тюрама уже не оправдаешься – француз сегодня снова был в строю, отыграв все 90 минут. "Аугсбург" же приятно удивляет своей формой, заслуженно покинув зону вылета после этой победы.

Бундеслига, 17-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Унион 1:2

Голы: Пипер 13 – Хаберер 17, Беренс 46

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Айнтрахт 1:1

Голы: Гинтер 47 – Коло Муани 42

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бохум 2:0

Голы: Тапсоба 8 (п), Гложек 53

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Боруссия М 1:0

Гол: Бериша 82