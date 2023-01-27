Бавария оптимистична в отношении Кейна. Тоттенхэм не хочет продавать его в клубы из Англии

"Бавария" оптимистично смотрит на возможность трансфера Харри Кейна, утверждает Кристиан Фальк. Если форвард не будет продлевать контракт с "Тоттенхэмом", у клуба высокие шансы на покупку футболиста.

"Шпоры" не хотят продавать Кейна в английские клубы, поэтому число претендентов на 29-летнего англичанина значительно сократилось. В Европе мало кто может позволить себе такой переход и "Бавария" чувствует себя уверенно по поводу возможного перехода.

При этом всё зависит от желания Кейна, захочет ли он продлевать контракт с "Тоттенхэмом". "Бавария" может гарантировать игроку трофеи, которые завоевать в стане "шпор" будет очень сложно. С немецким грандом можно будет даже побороться за Лигу чемпионов.

Отмечается, что Кейн все же склоняется к продлению контракта, который истекает летом 2024-го. Будущий контракт, скорее всего, будет последним крупным в его карьере, так как в этом году англичанину уже 30.

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Именно в ближайшие месяцы решится какой вектор развития карьеры выберет для себя Кейн: трофеи или верность клубу и рекорды в Англии.