Германия
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РБ Лейпциг – Штутгарт 2:1. Быки набирают обороты, Собослаи делает разницу
Лейпциг поднимается на вторую позицию
Фото: RB Leipzig English, Twitter
Бундеслига, 18-й тур
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Штутгарт 2:1
Голы: Собослаи 25, 49 – Фюрих 68 (п)
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Клостерман, 80), Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 80) – Айдара, Шлагер – Собослаи, Ольмо (Форсберг, 46) – Силва (Лаймер, 69), Вернер (Поульсен, 84)
Штутгарт: Мюллер – Штенцель, Антон, Ито, Вагноман – Эндо, Каразор – Кастанарас (Переа, 46), Нарти (Эглофф, 86), Фюрих (Кулибали, 80) – Пфайффер (Куоль, 86)
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