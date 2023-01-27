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РБ Лейпциг – Штутгарт 2:1. Быки набирают обороты, Собослаи делает разницу

Германия
(1 голосов)

Лейпциг поднимается на вторую позицию

РБ Лейпциг – Штутгарт 2:1. Быки набирают обороты, Собослаи делает разницу

Фото: RB Leipzig English, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 18-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Штутгарт 2:1

Голы: Собослаи 25, 49 – Фюрих 68 (п)

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Клостерман, 80), Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 80) – Айдара, Шлагер – Собослаи, Ольмо (Форсберг, 46) – Силва (Лаймер, 69), Вернер (Поульсен, 84)

Штутгарт: Мюллер – Штенцель, Антон, Ито, Вагноман – Эндо, Каразор – Кастанарас (Переа, 46), Нарти (Эглофф, 86), Фюрих (Кулибали, 80) – Пфайффер (Куоль, 86)

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В статье: РБ Лейпциг Штутгарт Доминик Собослаи
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