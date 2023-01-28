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Иско может перейти в Унион на правах свободного агента
Интересный поворот в карьере 30-летнего испанца
Фото: The Sun
Журналист Sky Sport информирует, что Иско может перейти в берлинский "Унион".
Сам президент немецкого клуба Дирк Цинглер также не отрицал возможность подписания испанского хавбека.
Напомним, 21-го января 30-летний полузащитник
В этом сезоне на клубном уровне Иско принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет 1 гол и 3 ассиста.
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Источник:Twitter Florian Plettenberg
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