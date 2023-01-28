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Иско может перейти в Унион на правах свободного агента

Германия
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Интересный поворот в карьере 30-летнего испанца

Иско может перейти в Унион на правах свободного агента

Фото: The Sun

Новина українською

Журналист Sky Sport информирует, что Иско может перейти в берлинский "Унион".

Сам президент немецкого клуба Дирк Цинглер также не отрицал возможность подписания испанского хавбека.

Напомним, 21-го января 30-летний полузащитник расторг контракт с "Севильей" и получил статус свободного агента.

В этом сезоне на клубном уровне Иско принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет 1 гол и 3 ассиста.

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В статье: Иско Унион (Берлин)
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Источник:
Twitter Florian Plettenberg

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