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Бундеслига. Унион сравнялся с Баварией после берлинского дерби, Вердер шокировал волков
День прерванных серий в Бундеслиге
Фото: FC Union Berlin, Twitter
Бундеслига, 18-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Унион 0:2
Голы: Дуки 44, Сегуин 67
Фрайбург, Европа-Парк Штадион
Фрайбург – Аугсбург 3:1
Голы: Грегорич 13, Хелер 30, Линхарт 85 – Бериша 29 (п)
Бремен, Вельтинс
Вердер – Вольфсбург 2:1
Голы: Фюллькруг 24 (п), 77 – Паредес 90
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Боруссия Менхенгладбах 1:4
Голы: Бебу 80 – Хофманн 12, 37, Штиндль 83, Вольф 90+1
Майнц, MEWA Арена
Майнц – Бохум 5:2
Голы: Ли 1, Видмер 17, Онисиво 28, 57, 87 – Кунде 70, Машович 72
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