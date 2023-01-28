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Бундеслига. Унион сравнялся с Баварией после берлинского дерби, Вердер шокировал волков

Германия
(1 голосов)

День прерванных серий в Бундеслиге

Бундеслига. Унион сравнялся с Баварией после берлинского дерби, Вердер шокировал волков

Фото: FC Union Berlin, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 18-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Унион 0:2

Голы: Дуки 44, Сегуин 67

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Аугсбург 3:1

Голы: Грегорич 13, Хелер 30, Линхарт 85 – Бериша 29 (п)

Бремен, Вельтинс

Вердер – Вольфсбург 2:1

Голы: Фюллькруг 24 (п), 77 – Паредес 90

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия Менхенгладбах 1:4

Голы: Бебу 80 – Хофманн 12, 37, Штиндль 83, Вольф 90+1

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Бохум 5:2

Голы: Ли 1, Видмер 17, Онисиво 28, 57, 87 – Кунде 70, Машович 72

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В статье: Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Боруссия (Менхенгладбах) Бохум Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Унион (Берлин) Фрайбург Вольфсбург Аугсбург
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