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Бавария – Айнтрахт 1:1. Коло Муани возвращает интригу в чемпионскую гонку
Мюнхен не добыл ни единой победы в новом году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 18-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Айнтрахт 1:1
Голы: Сане 34 – Коло Муани 69
Бавария: Зоммер – Станишич (Забитцер, 90), Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих – Сане (Гравенберх, 71), Мюллер, Мусиала, Коман (Гнабри, 71) – Чупо-Мотинг (Тель, 77)
Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ндика – Бута, Роде (Камада, 64), Соу, Кнауфф – Линдстрём (Борре, 64), Гётце (Якич, 85) – Коло Муани (Алиду, 90+4)
Предупреждения: де Лигт 8, Зоммер 25, Упамекано 56 – Борре 80
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