Бундеслига. 18-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Кёльн 0:0

"Кёльн" столкнулся с неожиданными трудностями в Гельзенкирхене, с трудом отстояв ничью в матче с главным аутсайдером Бундеслиги. Последние успехи "козлов" в виде уничтожения "Вердера" (7:1) и выездной ничьей с "Баварией" (1:1) делали парней Баумгарта очевидным фаворитом встречи, но вместе с тем заметно сказались на их запасе сил.

После утомительной недели у "Кёльна" банально закончилась энергия. И без неё "козлы" превратились в банального обывателя Бундеслиги. Привлечь ближайший резерв тоже не было вариантом – в лазарете коллектива находилось целых 5 человек, приближенных к основе. В таких обстоятельствах оставалось надеяться на нерасторопность хозяев, но "Шальке" сегодня был на удивление собран.

"Шальке" же так быстро и уверенно проиграл свои встречи "Айнтрахту" (0:3) и "РБ Лейпциг" (1:6) в прошлых турах, что к удивлению многих имел приличный запас энергии. Плюс Томас Райс смело бросил в бой новобранцев. В старте вышло сразу трое январских новичков: защитники Йенц и Уронен, вингер Тим Скарке, а также взятый с дубля Кодзуки. Ещё один новобранец Микаэль Фрай усилил атаку с лавки.

В таких обстоятельствах лишь "Шальке" претендовал на то, чтобы открыть счёт в сегодняшнем матче. В первом тайме Мориц Йенц угрожал воротам Швабе после удара головой со стандарта, но кипер потянул удар. Ещё один момент уже после перерыва имел Том Краус после углового.

С игры у "Шальке" появилась игра лишь после выхода Родриго Саласара, на удивление креативного и тактически недисциплинированного игрока для андердога Бундеслиги. Один раз уругваец подключился в штрафную и опасно пробил головой. А затем Саласар классной разрезающей передачей вывел Кодзуки на вратаря, но японец откровенно затянул с ударом.

0:0. "Шальке" провёл очередной неплохой матч, но ужасная реализация вновь не позволила парнями Томаса Райса претендовать на победу. "Кёльн" же без энергии на фирменный прессинг и агрессивные рывки за спину защитникам соперника оказался самой посредственностью.

Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Йенц, Уронен – Латца (Дрекслер, 78), Краус – Кодзуки, Бюльтер (Саласар, 68), Скарке (Крал, 78) – Теродде (Фрай, 60)

Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор (Шиндлер, 46) – Схири – Любичич (Тильман, 78), Олесен (Адамян, 61), Кайнц – Майна (Мартель, 61), Зельке (Тиггес, 46)

Предупреждения: Брюннер 35, Теродде 39, Саласар 81 – Шмитц 76, Хюберс 86, Схири 87, Кайнц 90+3