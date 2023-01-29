Байер – Боруссия 0:2. Дортмунд крадёт три очка в Леверкузене

Бундеслига, 18-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Адейеми 33, Тапсоба 53 (аг)

"Байер" выдал ещё один солидный перфоманс в новом году, но безжалостная реализация Дортмунда вкупе с парой простых ошибок "фармацевтов" позволила "Боруссии" в очередной раз ускользнуть, и набрать все 3 очка в очень непростом матче на "БайАрене". Ключевую роль сыграл дебютный гол Карима Адейеми в Бундеслиге, перевернувший игру с ног на голов в конце первого тайма.

Стартовые составы команд уже давали понять, кто на что рассчитывает в сегодняшнем матче. Хаби Алонсо впервые в году отказался от схемы с тремя центрбеками, добавив лишнего игрока в центр поля. Им оказался прибавивший при баске плеймейкер Амири, составивший трио с Паласиосом и Андрихом. Впереди тоже были сюрпризы – Виртц вышел в роли ложной девятки, откуда должен был находить влетающего в штрафную Диаби.

Эдин Терзич же серьёзно перестраховался, явно опасаясь набравшего ход соперника. Беллингем в роли десятки под прикрытием Джана и Озджана в опорной зоне, таргетмен Аллера, через которого пытались без риска проходить центр поля. Напоследок Рюэрсон неожиданно появился слева в защите, а гиперактивный Вольф занял его место справа, получив первый за 4 месяца выход в старте.

В итоге Хаби Алонсо оказался прав в целом, его стартовый план был хоть и дерзким, но сильным. А его оппонент Терзич был точнее в деталях. Вольф оказался с запасом самым активным игроком в атаке, Рюэрсон справился с Диаби куда лучше, чем это мог бы сделать Геррейру. А вера в Адейеми наконец окупилась. В то время как Хаби Алонсо переоценил качество что выхода своей команды из обороны, что контрпрессинга. За что и получил в эпизодах с двумя голами.

В первые полчаса на поле была только одна команда – "Байер". "Фармацевты" не позволили сопернику ни разу ни пробить, ни даже приблизиться к своим воротам. В то же время у ворот Кобеля порой возникала острота. Самый опасный момент был у Диаби. Француз получил классную передачу от опустившегося вниз Виртца и выскочил на вратаря, но Кобель сегодня был на высоте.

Но на 33-й минуте случилось неожиданное. Амири слишком нагло пытался выйти из обороны, отдав мяч работяге Вольфу на ровном месте. Мариус обстучался в стеночку с Брандтом, и прострелил в центр. Аллер выиграл позицию у Тапсобы, но вместо удара хитро пропустил мяч на одинокого Адейеми. И Карим наконец открыл счёт своим голам в Бундеслиге. Первый удар в створ – первый гол.

Старт второго тайма начался со штурма "Байера". Кобелю снова пришлось отражать удар Диаби из пределов штрафной, затем его воротам угрожал уже Адли. Но в итоге парни Хаби Алонсо снова умудрились пропустить на ровном месте. Хозяева бросились в отчаянный прессинг, когда Дортмунд разыгрывал аут у чужих ворот. Дерзкий налёт закончился провалом – Беллингем спокойно перевёл мяч на другую половину, свободный Вольф прицельно прострелил на забегающего в штрафную Джуда, но англичанина опередил Тапсоба, срезавшего мяч в свои ворот.

В последние полчаса камбек пытались организовать свежие игроки, вышедшие с лавки. Баккер оживил левый фланг Леверкузена, создав один серьёзный момент для Диаби, но Кобель сегодня был непробиваем. Наконец Диаби мог ответить Баккеру взаимностью, но пожадничал, и вместо выхода сам на сам для партнёра неудачно пробил сам. Наконец хитрый навес-удар от Демирбая Кобель за счёт шикарной реакции успел перевести в штангу. 0:2.

Излишняя смелость Хаби Алонсо, ужасная реализация Диаби и прекрасный перфоманс Кобеля привёл к тому, что "Байер" не разжился очками, несмотря на вполне качественную игру. "Боруссия" же как хитрый уж постоянно увиливал, и наказал соперника за пару детских ошибок за счёт индивидуального класса Беллингема и Аллера, второй матч кряду оказавшегося теневым героем Дортмунда.

Байер: Градецки – Фримпонг, Тапсоба, Та (Баккер, 63), Инкапье – Паласиос (Бельараби, 70), Андрих, Амири (Демирбай, 80) – Диаби, Виртц, Адли (Азмун, 80)

Боруссия Д: Кобель – Вольф (Хуммельс, 85), Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон – Джан, Озджан – Брандт (Ройс, 85), Беллингем, Адейеми (Байно-Гиттенс, 72) – Аллер (Модест, 61)

Предупреждения: Тапсоба 28, Виртц 60 – Адейеми 34, Озджан 60, Модест 84, Рюэрсон 90