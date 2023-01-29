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Дортмунд набирает ход. Видео голов и обзор матча Байер - Боруссия Д 0:2

Германия
(1 голосов)

Надолго ли хватит "шмелей"?

Дортмунд набирает ход. Видео голов и обзор матча Байер - Боруссия Д 0:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" после возобновления чемпионата Германии выиграла все три встречи. "Шмели" вместе с "Унионом" остаются единственными командами, которые пока идут без потерь в 2023-м. Учитывая проблемы "Баварии", расстояние до все еще лидирующих в Бундеслиге мюнхенцев Дортмунду уже удалось сократить до трех очков. Впрочем, за последние годы "Боруссия" запомнилась многим как нестабильная команда. Удастся ли им ровно пройти дистанцию всего второго круга сейчас?

Бундеслига, 18-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Адейеми 33, Тапсоба 53 (аг)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Байер (Леверкузен)
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