Дортмунд набирает ход. Видео голов и обзор матча Байер - Боруссия Д 0:2

Дортмундская "Боруссия" после возобновления чемпионата Германии выиграла все три встречи. "Шмели" вместе с "Унионом" остаются единственными командами, которые пока идут без потерь в 2023-м. Учитывая проблемы "Баварии", расстояние до все еще лидирующих в Бундеслиге мюнхенцев Дортмунду уже удалось сократить до трех очков. Впрочем, за последние годы "Боруссия" запомнилась многим как нестабильная команда. Удастся ли им ровно пройти дистанцию всего второго круга сейчас?

Бундеслига, 18-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Адейеми 33, Тапсоба 53 (аг)