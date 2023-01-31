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Кубок Германии. Успех Униона и эпичный камбек Штутгарта
Без Иско, зато с билетом в 1/4
Фото: FC Union Berlin, Twitter
Кубок Германии, 1/8 финала
Берлин, ан дер альтен Ферстерей
Унион – Вольфсбург 2:1
Голы: Кнохе 12, Беренс 79 – Вальдшмидт 5
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Сегуин, Хедира, Хаберер (Лаидуни, 63), Гисельман – Беккер (Левелинг, 84), Пефок (Беренс, 63)
Вольфсбург: Перван – Лакруа, Гилавоги, Ван де Вен – Арнольд – Баку, Герхардт (Ф. Нмеча, 66), Сванберг (Паредес, 84), Отавио (Коцца, 84) – Мармуш (Винд, 75), Вальдшмидт (Виммер, 75)
Удаление: Гисельман 87
Падерборн, Бентелер-Арена
Падерборн – Штутгарт 1:2
Голы: Мавропанос 3 (аг) – Диаш 86, Гирасси 90+5
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