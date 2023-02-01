Кубок Германии. РБ Лейпциг уверенно справляется с Хоффенхаймом

Кубок Германии, 1/8 финала

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Хоффенхайм 3:1

Голы: Форсберг 8, Лаймер 41, Вернер 83 – Дольберг 76

"РБ Лейпциг" прошёл в четвертьфинал Кубка Германии, уверенно справившись со сопротивлением "Хоффенхайма". Марко Розе провёл некоторую ротацию, но и игроки ближайшего резерва очень качественно отработали, подарив "быкам" третью кряду победу во всех турнирах. Ранее в следующий раунд также вышли "Унион" и "Штутгарт".

Лейпциг продолжает играть в смелой расстановке 4-2-2-2. Изменения были точечные: попробовали зимнего новичка Нюланда на воротах, освежили фланги обороны, предоставив шанс Симакану и Хальстенбергу, а также дали передышку Дани Ольмо – Форсберг достойно подменил испанца, открыв счёт в матче уже на 8-й минуте.

Швед хитро пробрался в опорную зону соперника и неотразимо пробил в ближний угол Бауманна, не увидевшего момент удара. До конца тайма игра немного успокоилась, но напоследок "быки" активировались, и забили ещё один до перерыва. Конрад Лаймер к ассисту прибавил ещё и классный гол с нерабочей левой.

Каспер Дольберг ненадолго оживил интригу, забив свой первый гол за "Хоффенхайм" после выхода с замены. Но сразу после этого Тимо Вернер снова удвоил перевес, наконец избежав офсайда и реализовав один из многочисленных моментов. 3:1. Действующий обладатель Кубка Германии идёт дальше.

РБ Лейпциг: Нюланд – Симакан, Орбан, Гвардиол (Хенрикс, 46), Хальстенберг – Лаймер, Шлагер (Кампль, 79) – Собослаи, Форсберг – Силва (Поульсен, 79), Вернер (Клостерман, 89)

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс, Нсоки – Акпогума (Дилейни, 46), Баумгартнер (Беккер, 57), Тохумджу (Дольберг, 68), Анхелиньо – Крамарич (Бишоф, 79) – Даббур, Бебу (Чи, 79)

Предупреждения: Анхелиньо 34, Тохумджу 40, Нсоки 58

Удаление: Нсоки 86 (вторая жёлтая)