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У Канселу голевой пас в дебютном матче за Баварию
Пеп ошибся?
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Бавария" к концу первого тайма дважды забила в 1/8 финала Кубка Германии "Майнцу". Автором первого гола стал Эрик-Максим Шупо-Мотинг, ассистировал ему Жоау Канселу.
Португалец начал встречу с первых минут на позиции правого полузащитника.
Это первый матч Канселу после перехода из "Манчестер Сити" 31-го января, в последний день трансферного окна.
Напомним, что "Бавария" арендовала Жоау Канселу до конца сезорна с правом выкупа за 61 миллион фунтов.
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