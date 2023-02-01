  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. У Канселу голевой пас в дебютном матче за Баварию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Канселу голевой пас в дебютном матче за Баварию

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Пеп ошибся?

У Канселу голевой пас в дебютном матче за Баварию

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" к концу первого тайма дважды забила в 1/8 финала Кубка Германии "Майнцу". Автором первого гола стал Эрик-Максим Шупо-Мотинг, ассистировал ему Жоау Канселу.

Португалец начал встречу с первых минут на позиции правого полузащитника.

Это первый матч Канселу после перехода из "Манчестер Сити" 31-го января, в последний день трансферного окна.

Напомним, что "Бавария" арендовала Жоау Канселу до конца сезорна с правом выкупа за 61 миллион фунтов.

По теме
yellow-arrow
Кубок Германии. РБ Лейпциг уверенно справляется с Хоффенхаймом
yellow-arrow
Нейтрализация Зинченко, рукопожатие Малиновского. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #190
yellow-arrow
121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Майнц Жоау Канселу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде