У Канселу голевой пас в дебютном матче за Баварию

"Бавария" к концу первого тайма дважды забила в 1/8 финала Кубка Германии "Майнцу". Автором первого гола стал Эрик-Максим Шупо-Мотинг, ассистировал ему Жоау Канселу.

Португалец начал встречу с первых минут на позиции правого полузащитника.

Это первый матч Канселу после перехода из "Манчестер Сити" 31-го января, в последний день трансферного окна.

Напомним, что "Бавария" арендовала Жоау Канселу до конца сезорна с правом выкупа за 61 миллион фунтов.