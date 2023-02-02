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Канселу признался, что повлияло на его решение перейти в Баварию

Германия
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Дело не в Гвардиоле

Канселу признался, что повлияло на его решение перейти в Баварию

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Новоиспеченный защитник "Баварии" Жоау Канселу прокомментировал свой переход в стан мюнхенцев из "Манчестер Сити". Немецкий клуб арендовал португальца до конца сезона.

"Я получал удовольствие от пребывания в "Манчестер Сити", и у меня все еще действует контракт с клубом, поэтому я не считаю это окончательным прощанием. Сейчас я сосредоточусь только на пяти месяцах и посмотрю, что произойдет потом.

"Бавария" – большой клуб, один из лучших в мире, и для меня огромная мотивация играть рядом с этими выдающимися игроками. Знаю, что этот клуб, эта команда живет ради титулов и выигрывает их каждый год. Мною также двигает желание добиваться успеха.

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У меня было мало игрового времени в "Манчестер Сити", и именно это повлияло на мое решение. Дело не в Гвардиоле. Мне очень хотелось новых приключений, а "Бавария" – это клуб мечты. Я воспользовался шансом, когда он появился", - сказал Канселу.

Ранее в СМИ писали, что причиной ухода защитника из "Ман Сити" стал конфликт с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
Sky Sports

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