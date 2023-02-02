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Первая победа мюнхенцев в 2023-м. Майнц – Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Майнц – Бавария, Кубок Германии, 1 февраля 2023

Первая победа мюнхенцев в 2023-м. Майнц – Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Майнц – Бавария, которые встречались в 1/8 финала Кубка Германии. До этого мюнхенцы трижды успели сыграть вничью в рамках Бундеслиги и еще не побеждали в официальных матчах в 2023 году. И вот, наконец, команда Нагельсманна воплотила свой класс в забитые мячи. Канселу выполнил первое результативное действие в футболке Баварии, а еще постарался Чупо-Мотинг, он забил сам и очень классно ассистировал Сане.

Кубок Германии, 1/8 финала
Майнц, MEWA Арена
Майнц – Бавария 0:3
Голы: Чупо-Мотинг 17, Мусиала 30, Сане 44, Девис 83

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В статье: Бавария (Мюнхен) кубок Германии Майнц Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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