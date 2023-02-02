Первая победа мюнхенцев в 2023-м. Майнц – Бавария 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Майнц – Бавария, которые встречались в 1/8 финала Кубка Германии. До этого мюнхенцы трижды успели сыграть вничью в рамках Бундеслиги и еще не побеждали в официальных матчах в 2023 году. И вот, наконец, команда Нагельсманна воплотила свой класс в забитые мячи. Канселу выполнил первое результативное действие в футболке Баварии, а еще постарался Чупо-Мотинг, он забил сам и очень классно ассистировал Сане.

Кубок Германии, 1/8 финала

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Бавария 0:3

Голы: Чупо-Мотинг 17, Мусиала 30, Сане 44, Девис 83