Нойер - об увольнении тренера вратарей Баварии: Это самая жестокая вещь, которая происходила в моей карьере

Капитан и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба прекратить сотрудничество с тренером вратарей команды Тони Тапаловичем:

"Это решение поразило меня. Это было тяжёлым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость пришла из ниоткуда. И также было для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног.

Этот удар пришёлся по мне, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать толстокожим.

Но то, что произошло сейчас, это совершенно другой уровень. Все парни во вратарской группе были словно разорваны на куски. Люди рыдали. Я думаю, этим всё сказано. Мы, вратари, это команда в команде, но Тони любили все", — сказал вратарь.