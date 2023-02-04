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Нойер - об увольнении тренера вратарей Баварии: Это самая жестокая вещь, которая происходила в моей карьере

Германия
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Игрок не понял решения клуба

Нойер - об увольнении тренера вратарей Баварии: Это самая жестокая вещь, которая происходила в моей карьере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба прекратить сотрудничество с тренером вратарей команды Тони Тапаловичем:

"Это решение поразило меня. Это было тяжёлым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость пришла из ниоткуда. И также было для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног.

Этот удар пришёлся по мне, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать толстокожим.

Но то, что произошло сейчас, это совершенно другой уровень. Все парни во вратарской группе были словно разорваны на куски. Люди рыдали. Я думаю, этим всё сказано. Мы, вратари, это команда в команде, но Тони любили все", — сказал вратарь.

Тапалович работал в команде с 2011 года, застав эпоху Гвардиолы, Анчеллотти, Флика, Ковача и Наггельсманна.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (0)
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caso41
04.02.2023 в 09:25
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