Бундеслига. Сьебатшо сместил Баварию с трона, пробуждение Боруссии Дортмунд 

"Унион" как минимум до завтра перехватил лидерство в Бундеслиге, переиграв на своём поле "Майнц". Пятую победу кряду в новом году берлинцам принёс поздний гол Жордана Сьебатшо, появившегося на поле на последние 10 минут. Отметим, что для "железных" это третья победа на этом отрезке, добытая в последние четверть часа игрового времени. Невероятная воля к победе и фитнесс.

"Боруссия" тоже идёт без потерь в 2023-м году, хотя убедительный перфоманс подопечные Эдина Терзича до сегодня не выдавали. Адейеми забивает второй тур кряду, хотя молчал весь первый круг (+ на его счету обе жёлтые для Сидийи), Аллер отметился дебютным голом за новый клуб, Рейна снова забил, выйдя с лавки (3-й раз кряду). Плюс Марко Ройс наконец вышел в старте, восстановился наконец и Дауд, Зюле показывает надёжную игру в защите. Очень оптимистичный день для Дортмунда.

"РБ Лейпциг" полтора часа рубился в типичный немецкий футбол с "Кёльном" с высоким прессингом и вертикальными атаками, но голов так никто и не забивал. Редкий повод для критики Марко Розе. Одномерный "Кёльн" силён только в таком рисунке. И команда уровня Лейпцига могла предложить сопернику другую игру, менее для них комфортную.

Лучший ассистент Бундеслиги Рандал Коло Муани решил подключиться и в борьбу за "Золотую бутсу". Дубль француза в ворота столичной "Герты" позволил "Айнтрахту" вплотную приблизиться к топ-4 - отставание от РБ составляет всего пункт. А сам форвард теперь имеет 11 голов и 10 ассистов в Бундеслиге. Затем "орлы" успокоили игру и спокойно довели игру до победу. Напоследок гостей огорчил Бута.

У кого рестарт сезона не задался, так это у "Хоффенхайма". 4-е поражение в 5-ти матчах в новом году нанёс скромный "Бохум". 5 пропущенных мячей от одной из слабейших команд Бундеслиги, включая дебютный гол Моритца Брошински в первом матче в элите. Андре Брейтенрейтер под угрозой увольнения. А иначе и быть не может, когда "Хоффенхайм" соседствует с "Бохумом" в турнирной таблице. Обе команды в трёх очках от зоны вылета.

Бундеслига, 19-й тур

Ан дер альтен Ферстерей

Унион – Майнц 2:1

Голы: Беренс 32, Сьебатшо 84 – Ингвартсен 79 (п)

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Сегуин (Торсбю, 80), Хедира, Хаберер (Лаидуни, 56), Руссийон (Гисельман, 80) – Беккер (Левелинг, 89), Беренс (Сьебатшо, 80)

Майнц: Дамен – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш – да Коста (Ляйч , 69), Баррейру (Груда, 89), Кор (Штах, 56), Каси – Онисиво, Ли (Баркок, 72) – Ажорк (Ингвартсен, 72)

Предупреждения: Сегуин 72 – Ажорк 45

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Фрайбург 5:1

Голы: Шлоттербек 26, Адейеми 48, Аллер 51, Брандт 69, Рейна 82 – Хелер 45

Боруссия: Кобель – Вольф (Дауд, 78), Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан, Беллингем (Мален, 71) – Брандт, Ройс (Рейна, 70), Адейеми (Байно-Гиттенс, 61) – Аллер (Мукоко, 61)

Фрайбург: Флеккен – Кюблер (Гульде, 88), Гинтер, Линхарт– Сидийя, Хелер (Грегорич, 67), Хофлер, Грифо (Шаллаи, 60), Гюнтер – Доан (Чон, 67), Кьерех (Эггештайн, 60)

Предупреждения: Геррейру 5, Адейеми 27, Брандт 36 – Сидийя 15, Кьерех 56, Грегорич 78

Удаление: Сидийя 17 (второе предупреждение)

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – РБ Лейпциг 0:0

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Герта 3:0

Голы: Коло Муани 21 (п), 28, Бута 90

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Хоффенхайм 5:2

Голы: Хофман 22, Фёрстер 30, Асано 40, Машович 69, Брошински 83 – Баумгартнер 49, Даббур 77