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Аллер забил первый гол в официальной игре за Боруссию Д после лечения от рака
Боруссия уверенно переиграла соперников
Фото: bvb.de
"Боруссия Дортмунд" разгромила "Фрайбург" в рамках матча 19-го тура немецкой Бундеслиги, понявшись на третье место в турнирной таблице.
Знаковым данный матч стал для форварда "шмелей" Себастьена Аллера, который смел отличатся первым голом после вынужденной паузы из-за рака яичка.
Стоит отметить, что в этом матче подопечные Эдина Терзича добыли уверенную победу со счетом 5:1. Помимо Аллера голами отличались Шлоттербек, Адейеми, Брандт и Рейна.
Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.
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