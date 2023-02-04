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Аллер забил первый гол в официальной игре за Боруссию Д после лечения от рака

Германия
(1 голосов)

Боруссия уверенно переиграла соперников

Аллер забил первый гол в официальной игре за Боруссию Д после лечения от рака

Фото: bvb.de

UA-Футбол
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"Боруссия Дортмунд" разгромила "Фрайбург" в рамках матча 19-го тура немецкой Бундеслиги, понявшись на третье место в турнирной таблице.

Знаковым данный матч стал для форварда "шмелей" Себастьена Аллера, который смел отличатся первым голом после вынужденной паузы из-за рака яичка.

Стоит отметить, что в этом матче подопечные Эдина Терзича добыли уверенную победу со счетом 5:1. Помимо Аллера голами отличались Шлоттербек, Адейеми, Брандт и Рейна.

Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьен Аллер
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