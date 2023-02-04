Германия
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Бундеслига. Шальке выстоял нулевую ничью с Боруссией Менхенгладбах
Забить команды так и не смогли
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 19-й тур
Боруссия М - Шальке 0:0
Боруссия: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Вайгль, Коне – Хофманн, Крамер, Штиндль – Тюрам
Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Енц, Уронен – Баланта, Краус – Кодзуки, Крал, Скарке – Теродде
Предупреждения: Вайгль 34, Хофманн 77 - Баланта 6, Енц 14, Кодзуки 65
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