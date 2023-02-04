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Бундеслига. Шальке выстоял нулевую ничью с Боруссией Менхенгладбах

Германия
(1 голосов)

Забить команды так и не смогли

Бундеслига. Шальке выстоял нулевую ничью с Боруссией Менхенгладбах

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 19-й тур

Боруссия М - Шальке 0:0

Боруссия: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Вайгль, Коне – Хофманн, Крамер, Штиндль – Тюрам

Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Енц, Уронен – Баланта, Краус – Кодзуки, Крал, Скарке – Теродде

Предупреждения: Вайгль 34, Хофманн 77 - Баланта 6, Енц 14, Кодзуки 65

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига
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