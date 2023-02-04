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Вольфсбург – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 05.02.2023
Баварии нужно возвращать первую строчку
Фото: fcbayern.com
Вольфсбург
Нынешний сезон для "Вольфсбурга" – сплошные американские гонки. Начали кампанию из 5 матчей без побед. Но по ходу набрали, и ещё недавно шли на серии из 10 матчей без поражений, включая 6 побед кряду в Бундеслиге. "Волки" блестяще вернулись с зимнего перерыва, выиграв две стартовые игры против "Фрайбурга" и "Герты" с общим счётом 11:0.
Но затем случилось необъяснимое поражение от "Вердера" (1:2). А за ним уже при более качественной игре, но всё же заслуженное фиаско в Кубке Германии против "Униона" (1:2). Поэтому остаётся лишь гадать, в каком настроении будут "волки" в воскресенье, когда к ним пожалует бессменный чемпион страны.
Из хорошего – у Нико Ковача в распоряжении есть почти полностью здоровая обойма футболистов. Единственной потерей стала травма колена у Лукаса Нмечи, но нынешняя форма Йонаса Винда даёт поводы для оптимизма.
Бавария
"Бавария" же до сих пор идёт без побед в чемпионате после рестарта сезона. В новом году подопечные Юлиана Нагельманна трижды сыграли вничью 1:1 – против "РБ Лейпцига", "Кёльна" и "Айнтрахта". Все соперники приличного уровня, но для "рекордмайстра" это не оправдание. "Красные быки" перебегали чемпиона в прессинге, а "козлы" и "орлы" – надёжно закрывались в автобусы разной степени откровенности.
Таким образом "Бавария" рискует во второй раз в сезоне оказаться на серии из 4 матчей без побед в Бундеслиге, если не победят "волков". Между прочим, когда такое было с мюнхенцами в прошлый раз, то чемпионом становилась дортмундская "Боруссия".
Поводом для оптимизма перед выездом на "Фольксваген Арена" стала игра в Кубке Германии против "Майнца" (4:0). Дебют Жоау Канселу был впечатляющий, но главное для команды – не первый ассист португальца. А новый тактический замысел Нагельсманна, который тренер смог реализовать благодаря качествам новичка. Посмотрим, сработает ли это противоядие от автобусов с "волками". 3 защитника, ромб в центре поля с тремя АПЗ, высокие позиции Канселу и Комана – это было дерзко.
Статистика и факты
- Правый защитник "волков" Ридле Баку набрал сумасшедший ход – на его счету 5 голов в 7 последних матчах Бундеслиги
- "Вольфсбург" не выигрывал в 15 последних матчах против "Баварии"
- Мусиала не забивал в 4-х последних турах (худшая серия с апреля прошлого года)
- "Бавария" не использовала 48 чистых голевых моментов в этом сезоне – худший показатель в Бундеслиге
- "Бавария" не выигрывала в трёх последних турах Бундеслиги
Личные встречи
В Бундеслиге соперники встречались 52 раза. За "Баварией" осталось 40 поединков. "Вольфсбург" побеждал всего четырежды, а ещё 8 раз была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне на "Фольксваген Арене" "волкам" удалось удержать ничью 2:2
Ориентировочные составы
Вольфсбург: Кастельс – Баку, Борнаув, ван де Вен, Отавио – Ф. Нмеча, Арнольд, Герхардт – Виммер, Винд, Камински
Бавария: Зоммер – Канселу, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Коман – Чупо-Мотинг
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Вольфсбург – Бавария от UA-Футбол
Новая тактическая задумка Нагельсманна в кубке выглядела мощно. Это орудие должно сработать и в Вольфсбурге. Но дерзкая атакующая схема имеет и свои минусы – дисбаланс в защите. "Бавария" пропускала в трёх турах кряду, вероятно пропустит ещё. Ставка: "Вольсбург" забьёт + "Бавария" победит с коэффициентом 2.60.
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