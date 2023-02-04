Адейеми - самый быстрый футболист Бундеслиги в истории

"Боруссия Дортмунд" разгромила "Фрайбург" в рамках матча 19-го тура немецкой Бундеслиги, поднявшись на третье место в турнирной таблице.

Знаковым данный матч стал для форварда "шмелей" Карима Адейеми - 21-летний форвард разогнался до 36,7 км/ч, что позволило ему стать самым быстрым игроком в истории Бундеслиги. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

New BL speed record 36.65 kph + a goal ???? pic.twitter.com/EJKQGDyMpM — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 4, 2023

Стоит отметить, что ранее рекорд принадлежал экс-футболисту "Боруссии" Эрлингу Холанду, который развивал скорость 36,04 км/ч, а Ашраф Хакими в свое время разгонялся до 36,2 км/ч.

Ранее сообщалось, что Аллер забил первый гол в официальной игре за "Боруссию Д" после лечения от рака.