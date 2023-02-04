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Адейеми - самый быстрый футболист Бундеслиги в истории

Германия
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Форвард Боруссии Д разогнался до 36,7 км/ч в матче с Фрайбургом

Адейеми - самый быстрый футболист Бундеслиги в истории

Фото: BVB

UA-Футбол
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"Боруссия Дортмунд" разгромила "Фрайбург" в рамках матча 19-го тура немецкой Бундеслиги, поднявшись на третье место в турнирной таблице.

Знаковым данный матч стал для форварда "шмелей" Карима Адейеми - 21-летний форвард разогнался до 36,7 км/ч, что позволило ему стать самым быстрым игроком в истории Бундеслиги. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

Стоит отметить, что ранее рекорд принадлежал экс-футболисту "Боруссии" Эрлингу Холанду, который развивал скорость 36,04 км/ч, а Ашраф Хакими в свое время разгонялся до 36,2 км/ч.

Ранее сообщалось, что Аллер забил первый гол в официальной игре за "Боруссию Д" после лечения от рака.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Карим Адейеми
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