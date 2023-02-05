Кан: То, что Нойер сказал в интервью, не отвечает ни его роли капитана, ни ценностям Баварии

Гендиректор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал слова голкипера Мануэля Нойера об увольнении тренера вратарей Тони Тапаловича:

"Что Мануэль сказал в частях этих двух интервью в связи с увольнением Тапаловича, не отвечает ни его роли капитана, ни ценностям "Баварии". Кроме того, его заявления сделаны не в подходящее время, потому что нас ждут очень важные матчи.

Он лично пострадал, вы должны это немного понять. Мы осознали это, объяснив ему, что решение, которое мы приняли в отношении тренера вратарей, которое приняли не легкомысленно, было наилучшим для нашей команды на тот момент.

Я столкнулся с подобной ситуацией, когда я был игроком национальной сборной в 2004 году. Наш тренер вратарей Зепп Майер почувствовал плохое отношение со стороны федерации, они разошлись. Я работал с Зеппом годами, у нас были дружеские и доверительные отношения.

Я тоже тогда был разочарован, злой на федерацию. Но общие цели были для меня приоритетом. Они были более важны для меня, чем мои личные чувства. И потому решил не говорить публично. Теперь Мануэль поступил наоборот.

Мы поговорим с ним об этом очень четко", – сказал Кан.