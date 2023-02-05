  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кан: То, что Нойер сказал в интервью, не отвечает ни его роли капитана, ни ценностям Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кан: То, что Нойер сказал в интервью, не отвечает ни его роли капитана, ни ценностям Баварии

Германия
(1 голосов)

Функционер раскритиковал голкипера

Кан: То, что Нойер сказал в интервью, не отвечает ни его роли капитана, ни ценностям Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гендиректор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал слова голкипера Мануэля Нойера об увольнении тренера вратарей Тони Тапаловича:

"Что Мануэль сказал в частях этих двух интервью в связи с увольнением Тапаловича, не отвечает ни его роли капитана, ни ценностям "Баварии". Кроме того, его заявления сделаны не в подходящее время, потому что нас ждут очень важные матчи.

Он лично пострадал, вы должны это немного понять. Мы осознали это, объяснив ему, что решение, которое мы приняли в отношении тренера вратарей, которое приняли не легкомысленно, было наилучшим для нашей команды на тот момент.

Я столкнулся с подобной ситуацией, когда я был игроком национальной сборной в 2004 году. Наш тренер вратарей Зепп Майер почувствовал плохое отношение со стороны федерации, они разошлись. Я работал с Зеппом годами, у нас были дружеские и доверительные отношения.

Я тоже тогда был разочарован, злой на федерацию. Но общие цели были для меня приоритетом. Они были более важны для меня, чем мои личные чувства. И потому решил не говорить публично. Теперь Мануэль поступил наоборот.

Мы поговорим с ним об этом очень четко", – сказал Кан.

Напомним, ранее в интервью Ноер сказал, что решение "Баварии" об увольнении тренера вратарей Тони Тапаловича является самым плохим, что происходило в его карьере.

По теме
yellow-arrow
Адейеми - самый быстрый футболист Бундеслиги в истории
yellow-arrow
Вольфсбург – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 05.02.2023
yellow-arrow
Бундеслига. Шальке выстоял нулевую ничью с Боруссией Менхенгладбах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Оливер Кан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Kicker

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде