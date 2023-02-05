Бундеслига, 19-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Вердер 0:2

Голы: Стаге 59, Дукш 77

"Вердер" обокрал "Штутгарт", увезя три очка с "Мерседес-Бенц Арены" при весьма посредственной игре. "Швабы" были лучше в первой половине, значительно лучше во второй, но плохая реализация хозяев вкупе с грубыми ошибками в защите стоила стоила им какого-либо результата. Таким образом команда Бруно Лаббадии остаётся в зоне вылета, а бременцы после второй победы кряду взлетают на восьмую позицию.

Первый момент "Штутгарт" создал уже на 9-й минуте. Серу Гирасси ворвался в штрафную с левого края, и пробивал в дальний угол, но Павленка сумел парировать удар. К сожалению, в середине первого тайма "швабы" потеряли своего лучшего бомбардира. Гирасси получил мышечное повреждение, и уступил место на поле Луке Пфайфферу. Что не изменилось, так это реализация. Пфайффер аккурат перед перерывом неточно пробил головой из пределов штрафной.

На старте второго тайма "Штутгарт" продолжил давление, Эндо при поддержке соотечественника Харагути создавал угрозу у ворот противника. Но после 15 минут давления хозяева неожиданно был пойманы на контратаке. Фюллькруг легонько подтолкнул Каразора на грани фола, а затем затянул в единоборство наивного Мавропаноса. Грек и позицию потерял, и верховую дуэль проиграл. А напоследок в панике выбил мяч прямо на Стаге, и атака 2 в 4 неожиданно стала голевой.

Затем Фюллькруг помог забить Марвину Дукшу. 7-й номер сегодня забил вероятно, самый технически выверенный гол в своей карьере. Шикарный обводящий удар прямо в верхний угол Мюллера. Само собой, случилось это на ровном месте после приличного отрезка "Штутгарта". 0:2. "Швабы" сами виноваты, но за качество футбола в целом их критиковать глупо.

Штутгарт: Мюллер – Антон, Мавропанос, Ито, Нарти (Соса, 71) – Харагути, Каразор, Эндо – Переа (Диаш, 46), Гирасси (Пфайффер, 25), Фюрих (Кастанарас, 70)

Вердер: Павленка – Пипер (Велькович, 79), Штарк, Фридль – Биттенкурт, Гросс, Стаге (Салифу, 90+4), Юнг (Бьюканан, 90+4) – Шмидт (Груев, 70) – Фюллькруг, Дукш (Динкчи, 79)

Предупреждения: Антон 13, Нарти 40 – Шмидт 38, Пипер 65, Фридль 69, Биттенкурт 75, Стаге 90+4