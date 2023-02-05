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Вольфсбург – Бавария 2:4. Дебютная катастрофа Ковача, обманчивый счёт и амбивалентный Канселу

Германия
(1 голосов)

Чемпион разбил волков в их логове 

Вольфсбург – Бавария 2:4. Дебютная катастрофа Ковача, обманчивый счёт и амбивалентный Канселу

Фото: FC Bayern Munich, twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 19-й тур

5 февраля. Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Бавария 2:4

Голы: Камински 44, Сванберг 80 – Коман 9, 14, Мюллер 19, Мусиала 79

Вольфсбург: Кастельс – Лакруа (Камински, 30), Борнаув, ван де Вен – Баку, Сванберг, Арнольд (Герхардт, 74), Ф. Нмеча, Отавио (Паредес, 66) – Виммер (Мармуш, 66), Винд (Лукас Нмеча, 74)

Бавария: Зоммер – Канселу (Блинд, 78), Павар, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане (Тель, 60), Мусиала (Ваннер, 78), Коман (Гнабри, 55) – Мюллер (Станишич, 60)

Предупреждения: Отавио 38, Борнаув 90+4 – Киммих 34, Сане 35, Горецка 45+1, Ваннер 90, Тель 90+1

Удаление: Киммих 54 (вторая жёлтая)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вольфсбург
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