Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольфсбург – Бавария 2:4. Дебютная катастрофа Ковача, обманчивый счёт и амбивалентный Канселу
Чемпион разбил волков в их логове
Фото: FC Bayern Munich, twitter
Бундеслига, 19-й тур
5 февраля. Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Бавария 2:4
Голы: Камински 44, Сванберг 80 – Коман 9, 14, Мюллер 19, Мусиала 79
Вольфсбург: Кастельс – Лакруа (Камински, 30), Борнаув, ван де Вен – Баку, Сванберг, Арнольд (Герхардт, 74), Ф. Нмеча, Отавио (Паредес, 66) – Виммер (Мармуш, 66), Винд (Лукас Нмеча, 74)
Бавария: Зоммер – Канселу (Блинд, 78), Павар, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане (Тель, 60), Мусиала (Ваннер, 78), Коман (Гнабри, 55) – Мюллер (Станишич, 60)
Предупреждения: Отавио 38, Борнаув 90+4 – Киммих 34, Сане 35, Горецка 45+1, Ваннер 90, Тель 90+1
Удаление: Киммих 54 (вторая жёлтая)
Популярное сейчас
- Примера. Мальорка - Реал 1:0. Лунин не помог беззубому Мадриду
- Фрэндли файер от партнера. Гол в ворота Лунина переписали на капитана Реала. ВИДЕО
- Возродился и тащит Барсу к чемпионству: несколько выводов из удивительного сезона Марка-Андре тер Штегена
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО