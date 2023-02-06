Бывший главный тренер Саутгемптона – главный претендент на должность менеджера Хоффенхайма

Ральф Хазенхюттль – главный претендент на вакантное место главного тренера "Хоффенхайма", сообщает Sky Sports. Стороны уже провели успешные переговоры.

Хаззенхюттль не по наслышке знаком с Бундеслигой, он руководил "Лейпцигом" с 2016-го по 2018-й. В первый сезон клуб занял второе место, а во второй – шестое.

Немецкий специалист без работы с ноября, с тех пор, как был уволен из "Саутгемптона", где провел 4 года. При нем клуб регулярно завершал сезон в середине таблицы.

Напомним, что "Хоффенхайм" уволил Андре Брайтенрайтера. Клуб не выигрывал с октября, 9 последних матчей – 2 ничьих и 7 поражений. Бывший менеджер "Цюриха" возглавил команду в мае прошлого года.

Сейчас "Хоффенхайм" идет на 14-м месте. Отрыв от зоны вылета – 5 очков.