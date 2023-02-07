Президент Баварии присоединился к критике Нойера

Президент "Баварии" Херберт Хайнер раскритиковал Мануэля Нойера за его несакционированное интервью изданию The Athletic, в котором капитан и основной кипер клуба высказал свое недовольство увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича. 42-летний Тапалович был не просто тренером для Нойера, но и близким другом и конфидентом.

"Я полностью поддерживаю заявления Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. Нам это не понятно и мы расстроены тем, что Мануэль Нойер не поговорил с нами, прежде чем выступить в прессе".

"Нойер, как капитан, обладает особой ответственностью, но он поставил свои интересы выше клуба и команды. Я понимаю глубину его чувств, но клуб всегда должен быть на первом месте. Поэтому мы очень расстроены", – цитирует слова Хайнера Sky.

Каким будет наказание Нойера? Хайнер пока не готов говорить о деталях. "Мы сядем все вмест и спокойно обсудит вопрос, как профессиоалы. Нойер – вратарь мирового уровня. Самое важное, чтобы он поскорее востановился и снова начал играть за нас".

Как рассказывает известный немецкий инсайдер Флориан Платтенберг, Нойер не искал способа пойти на конфронтацию с клубом, а просто хотел выразить свое рачорование. Капитану "Баварии" не понравилось, что решение Нагельсманна об увольнении Тапаловича принималось без его участия.

Отношения Нойера с Нагельсманном складываются не лучшим образом уже продолжительное время, в частности вратарю "Баварии" не нравится, что тренер "Баварии" для решения каких-то проблем с составом в первую очередь обращается к Киммиху, а не к нему.

Боссы клуба (Кан, Салихамиджич и Хайнер) полностью поддерживают Нагельсманна.