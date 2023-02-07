Кубок Германии. Айнтрахт и Фрайбург с боями проходят в четвертьфинал

"Айнтрахт" испытал на себе всю мощь лидера второй Бундеслиги. "Падерборн" уступал в этом сезоне лишь в день открытия, а затем не проигрывал 18 матчей кряду. А до того прошёл представителя элиты менхенгладбахскую "Боруссию", поэтому парни Оливера Гласнера подошли к встрече ко всей серьёзностью. Подтвердил своё уважение к сопернику и сам тренер, выставив боевой состав – из неосновных в старте появились лишь Рафа Борре и зимний новичок Филипп Макс.

Уже на шестой заряженные "орлы" повели в счёте. Четвёртый матч кряду голом отметился Рандал Коло Муани, замкнувший навес Буты мощным ударом. Но стоило хозяевам немного сбавить обороты после получасового штурма, как "Дармштадт" перевернул игру. Матиас Хонсак оформил дубль за считанные минуты. Австриец сначала наказал Роде за грубую потерю, а затем тонко открылся и легко переиграл Траппа.

"Айнтрахту" удалось сравнять ещё до перерыва. Борре воспользовался умной передачей Гётце и сосредоточенностью защиты соперника на Коло Муани. Во втором тайме исход встречи пришлось решать опытному Камаде, шикарно пробившему издали после паса Коло Муани. Наконец вице-чемпион мира оформил дубль с ещё одного ассиста Гётце, когда гости дерзко пошли вперёд в поисках камбека. 4:2.

Кубок Германии, 1/8 финала

Франкфурт-на-Майне, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Дармштадт 4:2

Голы: Коло Муани 6, 90, Борре 44, Камада 62 – Хонсак 29, 31

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ндика (Смолчич, 46) – Бута, Камада, Роде (Соу, 70), Макс (Ленц, 90+2) – Борре (Якич, 90+2), Гётце – Коло Муани

Дармштадт: Шуген – Мюллер, Циммерман, Холланд – Карич, Шнеллхардт (Вильхельмссон, 73), Кемп (Стоилкович, 85), Ронстадт (Беннетс, 90+5) – Мелем, Хонсак (Торсиелло, 90+2) – Тиц (Ману, 73)

Предупреждения: Борре 34, Ндика 45+5, Тута 48, Роде 64 – Холланд 34, Мюллер 45+3, Ману 83, Беннетс 90+6

"Фрайбург" потратил не меньше нервов в матче с аутсайдером второй Бундеслиги. "Зандхаузен" подопечные Кристиана Штрайха взламывали целых 87 минут. Хозяева наглухо закрылись в обороне, пытаясь удержать нули на табло до конца основного времени. И нужно сказать, "Зандхаузен" был близок к цели.

У "Фрайбурга" часто возникают проблемы со взломом автобусов в Бундеслиге, и проблемы никуда не подевались и в матче с соперником более скромного уровня. Бесконечная навала, навеса, дальние удары. "Фрайбург" старался, много потел, но реальной остроты с игры не создавал.

Единственный реальный момент был у Михаэля Грегорича, когда после навеса с фланга австриец остался сам, но с пары метров головой пробил мимо ворот. В итоге "Фрайбург" как всегда выручили стандарты. Центрек Филипп Линхарт спиной срезал мяч в чужие ворота, открыв счёт на 87-й минуте. Точку поставил Нильс Петерсен на 5-й компенсированной, в одно касание переправив мяч в пустые ворота после ошибки вратаря "Зандхаузена".

Зандхаузен, Хардтвалдштадион

Зандхаузен – Фрайбург 0:2

Голы: Линхарт 87, Петерсен 90+5

Зандхаузен: Древес – Фрамбергер, Хён (Думич, 83), Жиров, Чалханоглу – Мелем (Окс, 89), Дзенга – Эссвайн (Д. Кинсомби, 89), Бахман, К. Кинсомби – аль-Гаддиуи

Фрайбург: Атуболу – Кюблер (Сидийя, 72), Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Саллаи (Доан, 72), Чон (Хёлер, 59), Грифо – Грегорич (Петерсен, 83)

Предупреждение: Линхарт 39