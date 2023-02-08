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Немецкий Хоффенхайм назвал имя нового главного тренера
Вернулся туда, где ранее работал ассистентом
Фото: TSG 1899 Hoffenheim
Немецкий "Хоффенхайм" назвал имя нового главного тренера.
По официальным данным, наставником клуба стал 45-летний специалист Пеллегрино Матараццо. Контракт с коучом был подписан до лета 2025-го года.
Willkommen zurück, Rino ????— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 8, 2023
Pellegrino Matarazzo ist neuer Chef-Trainer der TSG Hoffenheim und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.
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Интересно, что ранее Матараццо работал помощником главного тренера "сине-белых", а также возглавлял молодежную команду. На протяжении двух лет руководил "Штутгартом", откуда был уволен в октябре 2022-го.
"Хоффенхайм" не побеждает в Бундеслиге на протяжении последних девяти встреч, команда ныне идет на 14-м месте. В ближайшей игре они сыграют против "Байера" (11-го февраля).
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