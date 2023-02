Бавария ничего не заплатила Манчестер Сити за аренду Канселу до конца сезона

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что клуб не платил за аренду Жоау Канселу. Единственное условия соглашения - опция выкупа в конце сезона за 70 миллионов евро.

Это не обязательство и Канселу сможет вернуться в "Сити", если сюнхенцы не захотят платить.

При этом неизвестно платит ли "Бавария" зарплату Канселу в полном объеме, частично или вообще не платит.

Отметим, что "Челси" заплатил за аренду Жоау Феликса из "Атлетико" 11 миллионов евро, а также полностью покроет зарплату футболиста до конца сезона.

FC Bayern have not paid any loan fee for João Cancelo. No money invested to sign him on loan in January, there’s just €70m buy option clause not mandatory for June. ???????????????? #Cancelo



“We signed Cancelo without any loan fee due to the network”, Salihamidzic tells @cfbayern. pic.twitter.com/y4UmF5UlaS