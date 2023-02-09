Кубок Германии. Яркое камео Ройса и драма в Нюрнберге

Кубок Германии, 1/8 финала

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Штегер 64 (п) – Джан 45+1, Ройс 70



Бохум: Риман – Янко, Ордец, Машович, Соарес – Лоссилла (Брошински, 86), Штегер – Асано, Фёрстер (Кунде, 76), Антви-Аджей (Холтманн, 76) – Хофман

Боруссия: Кобель – Вольф (Шлоттербек, 50), Зюле, Хуммельс, Рюэрсон – Джан – Брандт (Рейна, 90+6), Беллингем, Озджан, Байно-Гиттенс (Ройс, 65) – Аллер (Модест, 65)

Предупреждения: Янко 44, Штегер 44, Антви-Аджей 75, Риман 90+7

Нюрнберг, Макс-Морлок-Штадион

Нюрнберг – Фортуна Дюссельдорф 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Думан 90+3 – Ковнацкий 33

Удаление: Флик 120+1 (хозяева)

“Боруссия” получила путёвку в четвертьфинал Кубка Германии, добыв непростую победу на “Воновия Рурштадион”. Главным героем встречи стал Марко Ройс. Капитан Дортмунда, недавно восстановившийся после травмы, вышел на замену во втором тайме, и забил решающий гол.

В первом тайме на поле была только одна команда. Гости имели подавляющий игровой перевес. Аллер дважды вырывался на ударную позицию в пределах штрафной, но оба раза отправил мяч выше ворот. Неудачно стрелял и Байно-Гиттенс. Сначала англичанина забыли на левом краю вратарской, но из острого угла ему не удалось пробить Римана. Ближе к концу таймам Байно-Гиттенс был обязан забивать после передачи Джана, но пустил мяч выше после удара с разворота.

Команды уже готовились уйти на перерыв, как Эмре Джан шокировал местную публику. Голкипер “Бохума” Риман совсем необязательно выскочил из штрафной, опередив Аллера. Но главная ошибка заключалась в том, что Мануэль выбил мяч в поле, а не за его пределы. Мяч в центральном круге подобрал Джан, и одним касанием переправил мяч обратно в пустующие ворота.

Второй тайм “Боруссия” начала вяло, и в итоге за это поплатилась. Антви-Аджей трижды выскакивал из офсайдной ловушки прямо на рандеву с Кобелем. Вратарь гостей был на высоте – один раз справился с ударом, грамотно сократив угол обстрела, а затем героически бросился вингеру сборной Ганы в ноги, забрав мяч себе в руки. В третий раз Антви-Аджей катнул под удар Фёрстеру, но сегодня все словно играли в футбол американский – мяч пошёл выше ворот.

“Боруссии” трижды повезло, но они не стали прислушиваться к тревожным звоночкам. И вскоре получили пенальти на свои ворота. Байно-Гиттенс выставил руку, находясь на углу вратарской, и привёз дешёвый 11-метровый. Штегер наконец сравнял. “Бохум” решил не останавливаться на достигнутом, продолжал лезть в атаку, и получил холодный душ от свежего Ройса. Озджан запустил Беллингема в контратаку, тот дождался подмоги в лице Марко, катнул капитану, и тот спокойно поразил пустые ворота. 1:2. Дортмунд шагает дальше.

Не менее напряженно события развивались в Нюрнберге. Хозяева больше часа уступали “Фортуне” из Дюссельдорфа после гола Давида Ковнацкого. Но “Нюрнберг” не расставался с надеждой на камбек, и аж на 93-й минуте свежий Тайлан Думан перевёл игру в экстра-тайм. Спустя полчаса равной борьбы игра перешла к лотерее, где удачливее оказались хозяева. “Нюрнберг” реализовал все пять своих попыток, а Дюссельдорф подвёл Джона Немец, пославший мяч мимо ворот.