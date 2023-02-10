Шальке – Вольфсбург 0:0. Волки ушли в спячку после серии неудач

Бундеслига, 20-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Вольфсбург 0:0

Шальке: Ферманн – Брюннер (Айдын, 63), Йосида, Йенц, Уронен – Крал, Краус – Кодзуки (Дрекслер, 73), Саласар, Скарке (Бюльтер, 46) – Фрай (Теродде, 87)

Вольфсбург: Кастельс – Баку, Борно (Лакруа, 53), ван де Вен, Отавио – Арнольд (Гилавоги, 87), Герхардт (Феликс Нмеча, 53)– Виммер (Паредес, 53), Сванберг, Камински – Винд

Предупреждения: Саласар 39 – Виммер 29, Герхардт 48, Сванберг 90+2, Гилавоги 90+3

На 9-й минуте Арнольд не реализовал пенальти

"Вольфсбург" не сумел психологически оправиться от последних неудач, выдав с запасом свой самый блеклый матч в 2023-м год в Гельзенкирхене. Неделю назад "волки" показали яркую и качественную игру против "Баварии" (2:4), проигранную только из-за кардинальной разницы в реализации шансов. Сегодня же команду Нико Ковача словно подменили.

"Шальке" даже не "Аугсбург", способный закрыться в автобус и доставить неудобства фавориту. Защита гельзенкирхенцев просто ужасна, и о ней аутсайдер думает далеко не всегда. Больше "Шальке" пропустил только бывшая команда Томаса Райса "Бохум" с их рискованным стилем. Но "Вольфсбург" толком и не пытался выиграть в этот вечер.

Но даже в таких обстоятельствах у гостей были шансы добыть победу. На 9-й минуте "волки" на ровном месте заработали пенальти. Защитник "Шальке" Йенц зачем-то толкнул в спину Виммера на краю штрафной при вбрасывание аута. Макс Арнольд развёл вратаря и мяч по разным углам, но Ферманна спасла штанга.

На этом потуги "волков" закончились. Буквально. До конца встречи парни Нико Ковача нанесли ещё один удар в сторону ворот (заблокированные удары не в счёт). До перерыва "Шальке" устраивало происходящее. А во втором тайме хозяева аутсайдер бросился за победой, почуяв сонный настрой соперника. "Шальке" даже забил два раза, но лайнсмен на линии дважды прерывал празднование. Потому матч так и закончился нулями на табло.