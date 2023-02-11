Бундеслига. Бавария сохранила лидерство, Дортмунд дожал Вердер

"Бавария" сохранила лидерство в Бундеслиге, разгромив на своём поле "Бохум". Таким образом "Униону" в этом туре к мюнхенцам подобраться не удастся. Сегодня "Бавария" и "Бохум" отмечали 50 лет дружбы между клубами. Пожалуй, это единственное объяснение тому, почему в воротах Риманна побывало всего 3 мяча. "Рекордмайстер" не на шутку терзал худшую оборону чемпионата, выдав свой рекордный матч сезона по ожидаемым голам (xG был близок к 5).

Облегчил задачу чемпиону правый защитник "несгибаемых" Янко. Оборонец и Мюллеру помог открыть счёт, выведя раумдойтера сам на сам со своим вратарём, и пенальти привёз, сбив Гнабри в своей штрафной. Нагельсманн в отсутствии дисквалифицированного Киммиха испробовал экстравагантное сочетание в центре поля, где играли Горецка, Сане и Мусиала. Интересно лишь, попробует ли молодой наставник новую схему с тремя ЦЗ против "ПСЖ".

Перед Лигой Чемпионов победила и "Боруссия", в заключительные полчаса дожав "Вердер". У Дортмунда всё по-классике: странный стартовый план тренера, дисбалансная схема, зато гениальные замены. Скоро парни Эдина Терзича будут соревноваться за место на лавке запасных. Рейна, забивший в этом году три мяча после выхода с лавки, снова вышел в старте, и снова не забил. Зато как только американца заменил Байно-Гиттенс, в ту же минуту свежий игрок открыл счёт в игре. После этого у "Вердера" шансов вернуться в игру не было.

В других матчах тура "Байер" прервал серию неудач убедительной победой над "Хоффенхаймом". "Сине-белым" отставка Брайтенрайтера не помогла. Дубль Ли Джэсона позволил "Майнцу" победить в игре с "Аугсбургом", отдалившись от зоны вылета на двухзначное число пунктов. А дубль Винченцо Грифо вернул "Фрайбург" в топ-4. По крайней мере, до матчей "РБ Лейпцига" и "Айнтрахта", которых в этом туре ждут испытания в лице "Униона" и "Кёльна".

Бундеслига, 20-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Бохум 3:0

Голы: Мюллер 41, Коман 64, Гнабри 73 (п)

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт – Горецка – Гнабри, Сане (Ибрагимович, 77), Мусиала (Блинд, 67), Канселу (Коман, 60) – Чупо-Мотинг (Тель, 67), Мюллер (Дэвис, 46)

Бохум: Риманн – Янко, Ордец, Машович, Стафилидис – Кюнде (Остерхаге, 85), Лосилла – Цоллер (Асано, 68), Фёрстер (Штегер, 46), Антви-Аджей (Холтманн, 68) – Хофманн (Мбусси, 68)

Предупреждения: Тель 79 – Ордец 89

Бремен, Везерштадион

Вердер – Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Байно-Гиттенс 67, Брандт 85

Вердер: Павленка – Пипер, Штарк, Велькович – Вайзер (Шмид, 80), Биттенкурт (Шмидт, 46), Гросс (Филипп, 71), Стаге, Юнг – Фюллькруг, Дукш (Груев, 71)

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон (Менье, 89), Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Рейна (Байно-Гиттенс, 66), Беллингем, Ройс (Озджан, 66), Брандт (Дауд, 88) – Мукоко (Аллер, 29)

Предупреждение: Биттенкурт 35

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Штутгарт 2:1

Голы: Грифо 60 (п), 84 – Фюрих 30

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Байер 1:3

Голы: Нсоки 77 – Андрих 6, Диаби 46, Гложек 56

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Аугсбург 3:1

Голы: Ли Джэсон 21, 52, Онисиво 24 – Демирович 28 (п)