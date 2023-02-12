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Бундеслига. Боруссию Менхенгладбах уничтожили в столице

Германия
(1 голосов)

Герта сокрушила команду Даниэля Фарке

Бундеслига. Боруссию Менхенгладбах уничтожили в столице

Фото: Imago Images

Новина українською

Бундеслига, 20-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Боруссия М 4:1

Голы: Нганкам 30, Дардаи 52, Шергант 90+1, Лукебакио 90+7 – Эльведи 17


Герта: Кристенсен – Уремович, Кемпф, Дардаи (Миттельштадт, 83) – Рихтер, Тузар, Джигерджи (Шуньич, 83), Сердар (Боэтиюс, 65), Платтенхардт – Нидерлехнер (Шергант, 72), Нганкам (Лукебакио, 65)

Боруссия: Омлин – Скалли (Херрман, 90+1), Итакура, Эльведи, Нетц (Лайнер, 90) – Крамер (Нгуму, 72), Коне – Хофманн, Вольф (Нойхаус, 66), Штиндль (Плеа, 66) – Тюрам

Предупреждения: Уремович 87 – Коне 90+6

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В статье: Герта (Берлин) Боруссия (Менхенгладбах)
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