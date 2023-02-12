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Бундеслига. Боруссию Менхенгладбах уничтожили в столице
Герта сокрушила команду Даниэля Фарке
Фото: Imago Images
Бундеслига, 20-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Боруссия М 4:1
Голы: Нганкам 30, Дардаи 52, Шергант 90+1, Лукебакио 90+7 – Эльведи 17
Герта: Кристенсен – Уремович, Кемпф, Дардаи (Миттельштадт, 83) – Рихтер, Тузар, Джигерджи (Шуньич, 83), Сердар (Боэтиюс, 65), Платтенхардт – Нидерлехнер (Шергант, 72), Нганкам (Лукебакио, 65)
Боруссия: Омлин – Скалли (Херрман, 90+1), Итакура, Эльведи, Нетц (Лайнер, 90) – Крамер (Нгуму, 72), Коне – Хофманн, Вольф (Нойхаус, 66), Штиндль (Плеа, 66) – Тюрам
Предупреждения: Уремович 87 – Коне 90+6
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