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Наггельсманн о матче с ПСЖ: Мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь сделать это до того, как уволят из Баварии
Молодой и амбициозный менеджер перед игрой с опытным специалистом
Фото: twitter.com/iMiaSanMia – скриншот
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поговорил с журналистами о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" 14-го февраля.
О Галтье и поражениях "ПСЖ".
– Мы сосредоточены на себе, а не на матчах "ПСЖ" в Лиге 1. Это другой турнир. Мы хотим задавать темп матча, а не подстраиваться. Обычно это 50 на 50. Они улучшают свою игру. Мы постараемся показать смелую игру. Обе команды выложатся на поле по полной.
О присутствии Мбаппе и его вкладе.
– Я не был уверен, что он будет играть. Я должен подготовить свою команду, как если бы он был на поле. Если бы мы готовились, думая, что его там не будет, ко мне возникнут вопросы. Я думаю, что он начнет, но мы также должны подготовиться к тому, что он вернется примерно на 60-х минутах, когда мы немного устанем. Готовы к разным сценариям с ним и без него. Мы хотим показывать хороший футбол на поле.
О рисках против "ПСЖ".
– Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймра не будет много возможностей проявить себя. Все сводится к владению мячом, его контролю.
О провале в прошлом сезоне.
– Как клуб, мы все мечтаем выиграть Лигу чемпионов. Мы тоже хотим выиграть Бундеслигу, но для СМИ это менее важно, чем Лига чемпионов. Я надеюсь выиграть ее до того, как меня уволят из "Баварии". Всё будет иначе, если мы продвинемся в соревновании дальше, чем в прошлом году, – сказал Нагельсманн.
Матч "ПСЖ" – "Бавария" состоится завтра, 14-го февараля, в 22:00. Ответный поединок – 8-го марта.
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