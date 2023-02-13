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Наггельсманн о матче с ПСЖ: Мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь сделать это до того, как уволят из Баварии

Германия
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Молодой и амбициозный менеджер перед игрой с опытным специалистом

Наггельсманн о матче с ПСЖ: Мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь сделать это до того, как уволят из Баварии

Фото: twitter.com/iMiaSanMia – скриншот

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поговорил с журналистами о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" 14-го февраля.

О Галтье и поражениях "ПСЖ".

– Мы сосредоточены на себе, а не на матчах "ПСЖ" в Лиге 1. Это другой турнир. Мы хотим задавать темп матча, а не подстраиваться. Обычно это 50 на 50. Они улучшают свою игру. Мы постараемся показать смелую игру. Обе команды выложатся на поле по полной.

О присутствии Мбаппе и его вкладе.

– Я не был уверен, что он будет играть. Я должен подготовить свою команду, как если бы он был на поле. Если бы мы готовились, думая, что его там не будет, ко мне возникнут вопросы. Я думаю, что он начнет, но мы также должны подготовиться к тому, что он вернется примерно на 60-х минутах, когда мы немного устанем. Готовы к разным сценариям с ним и без него. Мы хотим показывать хороший футбол на поле.

О рисках против "ПСЖ".

– Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймра ​​не будет много возможностей проявить себя. Все сводится к владению мячом, его контролю.

О провале в прошлом сезоне.

– Как клуб, мы все мечтаем выиграть Лигу чемпионов. Мы тоже хотим выиграть Бундеслигу, но для СМИ это менее важно, чем Лига чемпионов. Я надеюсь выиграть ее до того, как меня уволят из "Баварии". Всё будет иначе, если мы продвинемся в соревновании дальше, чем в прошлом году, – сказал Нагельсманн.

Матч "ПСЖ" – "Бавария" состоится завтра, 14-го февараля, в 22:00. Ответный поединок – 8-го марта.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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