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Бундеслига. Аугсбург на последних минутах вырвал три очка у Хоффенхайма

Германия
(1 голосов)

Победа была очень тяжелой

Бундеслига. Аугсбург на последних минутах вырвал три очка у Хоффенхайма

Sebastian Widmann/Getty Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 21 тур

Аугсбург - Хоффенхайм 1:0

Гол: Йенсен, 88

Аугсбург: Гикевич, Вейга, Удохай, Гаулеу, Гумны, Демирович, Реджбечай, Энгельс, Майер, Эбоа, Бериша.

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс, Кабак, Тохумджу, Кадаржабек, Анхелиньо, Баумгартнер, Бебу, Дольберг.

Предупреждения: Энгельс 35, Бериша 43, Гаулеу 49 - Кабак 39, Кадаржабек 65, Акпогума 90+5

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В статье: Бундеслига Хоффенхайм (Зинсхайм) Аугсбург
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