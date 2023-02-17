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Бундеслига. Аугсбург на последних минутах вырвал три очка у Хоффенхайма
Победа была очень тяжелой
Sebastian Widmann/Getty Images
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 21 тур
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Гол: Йенсен, 88
Аугсбург: Гикевич, Вейга, Удохай, Гаулеу, Гумны, Демирович, Реджбечай, Энгельс, Майер, Эбоа, Бериша.
Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс, Кабак, Тохумджу, Кадаржабек, Анхелиньо, Баумгартнер, Бебу, Дольберг.
Предупреждения: Энгельс 35, Бериша 43, Гаулеу 49 - Кабак 39, Кадаржабек 65, Акпогума 90+5
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