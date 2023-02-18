Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Гладбах шокировал Баварию, Фрайбург и РБ приблизились к группе лидеров
Очередная сенсация от менхенгладбахской "Боруссии"
Фото: imago Images
"Бавария" рискует лишится лидерства после провала в Менхенгладбахе. Уже завтра "рекордмайстра" может опередить на два пункта "Унион", если берлинцы справятся с безнадёжным аутсайдером "Шальке". Игру чемпиону сломали проблемы с дисциплиной, а именно удаление Дайо Упамекано уже на 8-й минуте встречи (3 красная в 4 последних матчах).
"Боруссия" из года в год умудряется создавать "Баварии" проблемы, включая унизительные 5:0 в Кубке Германии в прошлом году или удивительные 1:1 в первом круге, когда нынышний кипер мюнхенцев Ян Зоммер побил рекорд по сейвам, оформив 19 спасений. Но в этот раз в подобное развитие событий верилось слабо – уж больно жалок был Гладбах, потерявший 8 очков в матчах с "Гертой" (1:4), "Аугсбургом" (0:1) и "Шальке" (0:0) в последние недели.
Но в дебюте встречи случился коллапс. Из тройки центральных защитников "Баварии" лишь Упамекано оставался сзади при контратаке, в которой Плеа убегал навстречу Зоммеру. Дайо не позволил соотечественнику вырваться на простор ценой фола последней надежды. Это в корне изменило расклад.
Вскоре "Боруссия" остроумно разыграла стандарт, и Ларс Штиндль в очередной раз огорчил "Баварию" ударом в одно касание из-за пределов штрафной. Гости внесли тактические коррективы, выпустив Канселу вместо Мюллера, и вскоре это дало плоды, когда Шупо-Мотинг сравнял счёт с единственного момента до перерыва.
Но во втором тайме "Боруссия" не оставила шансов сопернику. Фарке дал чёткий план в перерыве, и его подопечные не позволили сопернику вернуться в игру. Йонас Хофманн оформил 1+1, но ключевую роль сыграл выход Юлиана Вайгля.
После появления реджисты на поле "Бавария" уже не могла отобрать мяч у соперника, а любые дерзкие попытки прессинга завершались выходами на ворота Зоммера. Тель в компенсированное время сократил отставание до минимального, но 4-й гол француза в Бундеслиге на ход встречи не повлиял. 3:2.
Бундеслига, 21-й тур
18 февраля. Менхенгладбах, Боруссия-Парк
Боруссия Менхенгладбах – Бавария 3:2
Голы: Штиндль 13, Хофманн 55, Тюрам 84 – Шупо-Мотинг 35, Тель 90+3
Боруссия М: Омлин – Лайнер, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер (Вайгль, 57, Янчке, 90), Коне – Хофманн, Штиндль (Тюрам, 74), Вольф (Херманн, 90) – Плеа (Нойхаус, 74)
Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, Блинд – Киммих – Гнабри (Сане, 46), Горецка (де Лигт, 62), Гравенберх (Мусиала, 46), Дэвис – Мюллер (Канселу, 16), Шупо-Мотинг (Тель, 62)
Удаление: Упамекано 8
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – РБ Лейпциг 0:3
Голы: Форсберг 14, Лаймер 85, Собослаи 90+2
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Фрайбург 0:2
Голы: Грегорич 39, Хелер 51
Удаление: Лосилла 63 (хозяева)
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Кёльн 3:0
Голы: Диаш 9, Соса 59, Кулибали 74
Популярное сейчас
- АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 2:4. Интрига жива
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
- Страшный сон Нагельсманна. Боруссия Менхенгладбах – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 18.02.2023
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО