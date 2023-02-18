Бундеслига. Гладбах шокировал Баварию, Фрайбург и РБ приблизились к группе лидеров

"Бавария" рискует лишится лидерства после провала в Менхенгладбахе. Уже завтра "рекордмайстра" может опередить на два пункта "Унион", если берлинцы справятся с безнадёжным аутсайдером "Шальке". Игру чемпиону сломали проблемы с дисциплиной, а именно удаление Дайо Упамекано уже на 8-й минуте встречи (3 красная в 4 последних матчах).

"Боруссия" из года в год умудряется создавать "Баварии" проблемы, включая унизительные 5:0 в Кубке Германии в прошлом году или удивительные 1:1 в первом круге, когда нынышний кипер мюнхенцев Ян Зоммер побил рекорд по сейвам, оформив 19 спасений. Но в этот раз в подобное развитие событий верилось слабо – уж больно жалок был Гладбах, потерявший 8 очков в матчах с "Гертой" (1:4), "Аугсбургом" (0:1) и "Шальке" (0:0) в последние недели.

Но в дебюте встречи случился коллапс. Из тройки центральных защитников "Баварии" лишь Упамекано оставался сзади при контратаке, в которой Плеа убегал навстречу Зоммеру. Дайо не позволил соотечественнику вырваться на простор ценой фола последней надежды. Это в корне изменило расклад.

Вскоре "Боруссия" остроумно разыграла стандарт, и Ларс Штиндль в очередной раз огорчил "Баварию" ударом в одно касание из-за пределов штрафной. Гости внесли тактические коррективы, выпустив Канселу вместо Мюллера, и вскоре это дало плоды, когда Шупо-Мотинг сравнял счёт с единственного момента до перерыва.

Но во втором тайме "Боруссия" не оставила шансов сопернику. Фарке дал чёткий план в перерыве, и его подопечные не позволили сопернику вернуться в игру. Йонас Хофманн оформил 1+1, но ключевую роль сыграл выход Юлиана Вайгля.

После появления реджисты на поле "Бавария" уже не могла отобрать мяч у соперника, а любые дерзкие попытки прессинга завершались выходами на ворота Зоммера. Тель в компенсированное время сократил отставание до минимального, но 4-й гол француза в Бундеслиге на ход встречи не повлиял. 3:2.

Бундеслига, 21-й тур

18 февраля. Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия Менхенгладбах – Бавария 3:2

Голы: Штиндль 13, Хофманн 55, Тюрам 84 – Шупо-Мотинг 35, Тель 90+3

Боруссия М: Омлин – Лайнер, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер (Вайгль, 57, Янчке, 90), Коне – Хофманн, Штиндль (Тюрам, 74), Вольф (Херманн, 90) – Плеа (Нойхаус, 74)

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, Блинд – Киммих – Гнабри (Сане, 46), Горецка (де Лигт, 62), Гравенберх (Мусиала, 46), Дэвис – Мюллер (Канселу, 16), Шупо-Мотинг (Тель, 62)

Удаление: Упамекано 8

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – РБ Лейпциг 0:3

Голы: Форсберг 14, Лаймер 85, Собослаи 90+2

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Фрайбург 0:2

Голы: Грегорич 39, Хелер 51

Удаление: Лосилла 63 (хозяева)

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Кёльн 3:0

Голы: Диаш 9, Соса 59, Кулибали 74