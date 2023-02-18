Бундеслига, 21-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Парк

Айнтрахт – Вердер 2:0

Голы: Фридль 7 (аг), Коло Муани 52

“Айнтрахт” в образцово-показательной манере победил “Вердер” на своём поле. “Орлы” не оставили сопернику ни единого шанса на успех, при этом затратив ровно столько энергии на игру, сколько потребовалось для победы. Перед исторической игрой против “Наполи” в 1/8 Лиги Чемпионов во вторник второй фактор является особенно значимым. Таким образом коллектив Оливера Гласнера закрепилась на шестой позиции.

Сегодня “Айнтрахт” вышел с весьма дерзким стартовым составом: созидатель Камада в центре поля, номинальный игрок линии атаки Кнауфф, игравший правого вингбека. Но на надёжность обороны это никак не повлияло – без мяча “орлы” были сверхорганизованы. Ноль ударов от гостей в первые 70 минут тому доказательство. И мы говорим не о каком-то скучном “Шальке”, а о весёлых бременцах под предводительством одного из лучших голеадоров Бундеслиги Никласа Фюллькруга.

В атаке же у “орлов” всё как всегда была на высшем уровне. Рандаль Коло Муани наконец забил 10-й мяч в кампании, первым оформив дабл-дабл по голам и ассистам в Бундеслиге в этом сезоне. При этом француз традиционно был полезен в подыгрыше, постоянно комбинируя с Линдстрёмом и Гётце.

Кнауфф оформил ассист, но больше всех впечатлил, пожалуй, его коллега на противоположном фланге, зимний новичок Филипп Макс. Убийственная подача со штрафного, приведшая к автоголу Фридля в дебюте встречи, своевременное подключение по флангу и подача, начавшая вторую голевую комбинацию. И ещё 3-4 шикарных комбинации с его участием, приведшим к моментам для двух десяток. Вписался невероятно быстро.

Давление в дебюте позволило “орлам” быстро повести в счёте, а после этого перейти в средний блок, в котором “Айнтрахт” полностью нейтрализовал обычного деркого соперника. И эпизодический прессинг, который приводил к фирменным контратакам, и в итоге второму голу. Просто идеальный сценарий.

Интересно, сумеет ли “Айнтрахт” сохранить надёжность в обороне против “Наполи”, самой вариативной атаки Европы этого сезона. Ещё один интересный мотив – дуэль Коло Муани против Осимхена, очень похожих по типажу игроков. Быстрых, атлетичных, отрабатывающих в прессинге, универсальных, полезных как при завершении атак, так и в подыгрыше. Это будет что-то. Главное не промахнитесь с трансляцией во вторник, случайно включив матч кризисных "Реала" и "Ливерпуля".

Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич, Ндика – Кнауфф, Камада, Соу, Макс (Ленц, 73) – Линдстрём (Алиду, 87), Гётце (Аларио, 87) – Коло Муани (Борре, 68)

Вердер: Павленка – Велькович, Штарк (Пипер, 73), Фридль – Груев – Шмид (Динкчи, 85), Юнг (Бьюканан, 67), Шмидт, Стаге (Филипп, 71) – Фюллькруг, Дукш

Предупреждения: Макс 57 – Штарк 40