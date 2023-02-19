Болельщики Униона напали на фанатов Шальке перед матчем Бундеслиги

Четверо человек получили ранения в массовой драке фанатов, состоявшейся в Гельзенкирхене перед матчем 21-го тура чемпионата Германии по футболу между "Шальке" и берлинским "Унионом".

Сообщается, что инцидент произошёл рано утром в воскресенье. Несколько сотен болельщиков "Шальке" готовились отправиться в Берлин на игру с "Унионом", когда на них напали около 150 человек в капюшонах. Некоторые из нападавших были в футболках клубов "Боруссия" (Дортмунд) и "Рот‑Вайсс Эссен", с фанатами которых у болельщиков "Шальке" вражда.

Среди пострадавших оказался водитель автобуса, которого избили бейсбольной битой. Также тяжёлые повреждения получил фанат "Рот‑Вайсс Эссен". К месту драки были стянуты силы полиции, которая начала розыскные мероприятия.