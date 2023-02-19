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"Фантастические ощущения": Мане приступил к тренировкам с Баварией через три месяца после травмы

Германия
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Футболист может сыграть против ПСЖ

"Фантастические ощущения": Мане приступил к тренировкам с Баварией через три месяца после травмы

Фото: twitter.com/FootballSenegal

UA-Футбол
Новина українською

Сенегальский полузащитник мюнхенской "Баварии" Садио Мане вернулся к тренировкам с командой, выйдя на поле впервые после тяжелой травмы.

"Просто фантастические ощущения", - сказал Мане в комментарии клубной пресс-службе.

Ожидается, что Мане может успеть полностью восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", который состоится 8 марта.

Садио Мане получил травму в середине ноября в матче Бундеслиги с "Вердером", после чего перенес операцию и пропустил выступление Сенегала на чемпионате мира в Катаре.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане
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