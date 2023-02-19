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"Фантастические ощущения": Мане приступил к тренировкам с Баварией через три месяца после травмы
Футболист может сыграть против ПСЖ
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Сенегальский полузащитник мюнхенской "Баварии" Садио Мане вернулся к тренировкам с командой, выйдя на поле впервые после тяжелой травмы.
"Просто фантастические ощущения", - сказал Мане в комментарии клубной пресс-службе.
"Das Gefühl ist einfach fantastisch!" ????— FC Bayern München (@FCBayern) February 19, 2023
Sadio #Mané ist zurück beim Team!
???? LIVE: https://t.co/pquwi1rD8K#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/9wpYjpZQRB
Ожидается, что Мане может успеть полностью восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", который состоится 8 марта.
Садио Мане получил травму в середине ноября в матче Бундеслиги с "Вердером", после чего перенес операцию и пропустил выступление Сенегала на чемпионате мира в Катаре.
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