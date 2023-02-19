Бундеслига, 21-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Шальке 0:0

"Унион" упустил возможность опередить "Баварию", раскатав нудные нули с главным аутсайдером чемпионата "Шальке". Таким образом перед выездом на "Альянц Арену" в следующее воскресенье команда Урса Фишера будет делить первую строчку с "Баварией". Идеальная вывеска перед следующим туром. Но большое упущение для берлинцев.

Многие удивлялись интересу "Униона" к Иско в зимнее трансферное окно. Мол где расчётливые, но дуболомные "железные", а где изящный технарь Аларкон. Сделка была близка к заключению, но в последний момент возросшие финансовые аппетиты экс-плеймейкера "Реала" всё разрушили. И это большая потеря для обоих сторон. В 30 лет Иско остался без клуба, а "Унион" – без возможностей пробить соперника вроде "Шальке".

"Унион" оказался в лидерах Бундеслиги благодаря умению надёжно обороняться и ловить соперника на малейших ошибках в быстрых выпадах. Такой стиль может помочь серийно расправляться с наглым "РБ Лейпцигом", как случилось в прошлом туре. Но никак не поможет с осторожным "Шальке", с удовольствием откативший четвёртые кряду нули в чемпионате. Также гости подготовились к читерским стандартам "Униона", потому моментов у хозяев этим вечером практически не было.

Выезжать за счёт чрезмерных усилий "Унион" тоже не мог. В четверг они играли с соперником-антонимом из "Аякса", и ответную игру Урс Фишер держал в голове сегодня, выставив не самый оптимальный состав – на лавке оказались Юранович, Беккер и Сьебатшу. Последний имел единственный реальный момент на 82-й минуте после выхода на замену, но американец его упустил. Потому предсказуемые нули. Такие радостные для "Униона" в четверг, и такие обидные сегодня.

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Баумгартль – Триммель, Лаидуни (Сегуин, 66), Хедира, Хаберер (Торсбю, 82), Гисельман (Руссийон, 82) – Беренс (Сьебатшу, 66), Михель (Беккер, 58)

Шальке: Ферманн – Брюннер (Айдын, 90+1), Йосида, Йенц, Уронен (Ауэян, 36) – Крал, Краус – Дрекслер, Саласар (Теродде, 79), Бюльтер – Фрай (Караман, 79)

Предупреждения: Беренс 32, Гисельман 55 – Йенц 22