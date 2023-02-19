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Байер – Майнц 2:3. Провал по всем фронтам
Леверкузен ожидаемо не справляется с борьбой на двух фронтах
Фото: Imago Images
Бундеслига, 21-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Майнц 2:3
Голы: Амири 32, Шик 58 – Каси 26, Баррейру 45+4, Ингвартсен 82 (п)
На 23-й минуте Тапсоба не реализовал пенальти (вратарь)
Байер: Градецки – Коссуну (Фримпонг, 46), Та, Тапсоба, Синкгравен (Виртц, 55) – Демирбай (Гложек, 84), Андрих, Амири (Шиик, 55) – Адли, Азмун, Хадсон-Одои (Инкапье, 46)
Майнц: Дамен – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш – да Коста (Видмер, 74), Баррейру, Штах (Баркок, 90+5), Каси (Аарон Мартин, 74) – Ажорк (Ингвартсен, 64) – Ли (Кор, 64), Онисиво
Предупреждения: Инкапье 62, Фримпонг 83, Та 87, Гложек 88 Андрих 88 – Белль 45+8, Ханче-Ольсен 55, Баррейру 79, Ингвартсен 83, Кор 87
Удаление: Адли 80
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