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Шальке впервые в истории Бундеслиги сыграл 4 нулевых ничьих подряд
Клуб ставит антирекорды
Фото: twitter.com/alexkralcz
"Шальке" сыграл вничью с "Унионом" (0:0) в 21-м туре Бундеслиги. Впервые в истории чемпионата команда 4 раза провела нулевые ничьи.
До "Униона" "Шальке" также разделил очки с "Вольфсбургом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Кельном".
При этом клуб не может победить уже 7 матчей – с ноября 2022-го. Последняя победа была над "Майнцом" (1:0) 9-го ноября.
"Шальке" идет в Бундеслиге на 18-м месте с 13-ю очками. У клуба всего 2 победы и 7 ничьих, в ещё 12-ти матчах – поражения.
0 - FC Schalke are the first team in #Bundesliga history to draw four consecutive games 0-0. Minimalism. #FCUS04— OptaFranz (@OptaFranz) February 19, 2023
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