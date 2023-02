Шальке впервые в истории Бундеслиги сыграл 4 нулевых ничьих подряд

"Шальке" сыграл вничью с "Унионом" (0:0) в 21-м туре Бундеслиги. Впервые в истории чемпионата команда 4 раза провела нулевые ничьи.

До "Униона" "Шальке" также разделил очки с "Вольфсбургом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Кельном".

При этом клуб не может победить уже 7 матчей – с ноября 2022-го. Последняя победа была над "Майнцом" (1:0) 9-го ноября.

"Шальке" идет в Бундеслиге на 18-м месте с 13-ю очками. У клуба всего 2 победы и 7 ничьих, в ещё 12-ти матчах – поражения.

