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Автор гола Боруссии Д Челси Адейеми пропустит несколько недель из-за травмы

Германия
(1 голосов)

Большая потеря для "Дортмунда"

Автор гола Боруссии Д Челси Адейеми пропустит несколько недель из-за травмы

Фото: BVB

Новина українською

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Карим Адейеми пропустит несколько недель из-за повреждения полученного в матче с "Гертой" (4:1). У немецкого нападающего растяжение мышечного волокна в левом подколенном сухожилии.

Форвард простреливал на Даниэля Малена, когда упал на поле и схватился за ногу. После этого Адейеми заменили.

Он пропустит матчи с "Хоффенхаймом" 25-го февраля, "Лейпцигом" 3-го марта и ответный матч Лиги чемпионов против "Челси" 7-го марта.

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Напомним, что Адейеми забил единственный гол в первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Челси" (1:0). Форвард пробежал половину поля, обыграл вратаря и забил в пустые ворота.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Карим Адейеми
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Источник:
getfootballnewsgermany.com

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