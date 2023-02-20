Автор гола Боруссии Д Челси Адейеми пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Карим Адейеми пропустит несколько недель из-за повреждения полученного в матче с "Гертой" (4:1). У немецкого нападающего растяжение мышечного волокна в левом подколенном сухожилии.

Форвард простреливал на Даниэля Малена, когда упал на поле и схватился за ногу. После этого Адейеми заменили.

Он пропустит матчи с "Хоффенхаймом" 25-го февраля, "Лейпцигом" 3-го марта и ответный матч Лиги чемпионов против "Челси" 7-го марта.

Напомним, что Адейеми забил единственный гол в первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Челси" (1:0). Форвард пробежал половину поля, обыграл вратаря и забил в пустые ворота.