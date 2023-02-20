Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор гола Боруссии Д Челси Адейеми пропустит несколько недель из-за травмы
Большая потеря для "Дортмунда"
Фото: BVB
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Карим Адейеми пропустит несколько недель из-за повреждения полученного в матче с "Гертой" (4:1). У немецкого нападающего растяжение мышечного волокна в левом подколенном сухожилии.
Форвард простреливал на Даниэля Малена, когда упал на поле и схватился за ногу. После этого Адейеми заменили.
Он пропустит матчи с "Хоффенхаймом" 25-го февраля, "Лейпцигом" 3-го марта и ответный матч Лиги чемпионов против "Челси" 7-го марта.
Напомним, что Адейеми забил единственный гол в первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Челси" (1:0). Форвард пробежал половину поля, обыграл вратаря и забил в пустые ворота.
Популярное сейчас
- AP: Перед визитом Байдена в Киев Белый дом связывался с Россией
- Стала известна оценка Малиновского за игру с Тулузой
- Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
- Страшный сон Нагельсманна. Боруссия Менхенгладбах – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 18.02.2023
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО