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Мане выбрал лучших футболистов по заданым характеристикам. В его команде нет Салаха

Германия
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Отношения все же плохие?

Мане выбрал лучших футболистов по заданым характеристикам. В его команде нет Салаха

Фото: twitter.com/FootballSenegal

Новина українською

Нападающий "Баварии" Садио Мане в тикток ролике для аккаунта 1teamsports. В нем ему задавали характеристику футболиста, а он называл, кого считает лучшим.

Мане отметил Дивока Ориги, как лучшего завершителя, а не Мохаммеда Салаха. Ранее было много сообщений о напряженности в отношениях между игроками.

Лучшим дриблером Мане считает Джамала Мусиалу, отметил "интеллект" Йозуа Киммиха, а "креатив" Лероя Сане.

Лучшим лидером Мане считает бывшего парнера по "Ливерпулю" Джордана Хендерсона.

Единственным, кого Мане отметил из сборной Сенегала, стал защитник "Челси" Калиду Кулибали.

Напомним, что Мане ушел из "Ливерпуля" прошлым летом за 35-40 миллионов евро.

@11teamsports Ultimate player x Sadio Mane ???? Do you agree? #UltimatePlayer #ultimatetean #ultimate #fut #sadiomane #NewBalanceFootball #Newbalance #FCBayern #LoveTheGame #11teamsports ♬ Originalton - 11teamsports
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В статье: Бавария (Мюнхен) Мохамед Салах Садио Мане
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