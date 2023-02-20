Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мане выбрал лучших футболистов по заданым характеристикам. В его команде нет Салаха
Отношения все же плохие?
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Нападающий "Баварии" Садио Мане в тикток ролике для аккаунта 1teamsports. В нем ему задавали характеристику футболиста, а он называл, кого считает лучшим.
Мане отметил Дивока Ориги, как лучшего завершителя, а не Мохаммеда Салаха. Ранее было много сообщений о напряженности в отношениях между игроками.
Лучшим дриблером Мане считает Джамала Мусиалу, отметил "интеллект" Йозуа Киммиха, а "креатив" Лероя Сане.
Лучшим лидером Мане считает бывшего парнера по "Ливерпулю" Джордана Хендерсона.
Единственным, кого Мане отметил из сборной Сенегала, стал защитник "Челси" Калиду Кулибали.
Напомним, что Мане ушел из "Ливерпуля" прошлым летом за 35-40 миллионов евро.
@11teamsports Ultimate player x Sadio Mane ???? Do you agree? #UltimatePlayer #ultimatetean #ultimate #fut #sadiomane #NewBalanceFootball #Newbalance #FCBayern #LoveTheGame #11teamsports ♬ Originalton - 11teamsports
Популярное сейчас
- В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога
- "Я смотрел все матчи Арсенала". Малиновский назвал своего кумира детства
- Вернидуб - о службе в ВСУ: Периодически патрулирую Киев
- Боруссия Дортмунд – Герта 4:1. Троевластие в Бундеслиге
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО