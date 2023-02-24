  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Майнц - Боруссия М 4:0. Гладбах разгромлен в пух и прах
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Майнц - Боруссия М 4:0. Гладбах разгромлен в пух и прах

Германия
(1 голосов)

Гости уедут домой без очков и без настроения

Бундеслига. Майнц - Боруссия М 4:0. Гладбах разгромлен в пух и прах

Фото: imago images/Автор - невідомий

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Майнц - Боруссия 4:0

Голы: Сон 25, Ингвартсен 49, Аджурке 72, Нельсон 90+4

Майнц: Центнер, Фернандес, Белль, Ганче-Ольсен, Саси, Кор, Баррейро, Да Коста, Ли, Аджурке, Ингвартсен.

Боруссия М: Омлин, Бенсебаини, Эльведи, Итакура, Лаймер, Крамер, Коне, Штиндль, Вольф, Хофманн, Плеа.

Предупреждения: Саси 36, Ганче-Ольсен 51 - Штиндль 66, Плеа 74, Коне 83

По теме
yellow-arrow
Мудрик или Кейн, дерби Мадрида и Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 24-26 февраля
yellow-arrow
Хорошо ли вы знаете карьеры известных тренеров? Квиз
yellow-arrow
Битва за топ-4. РБ Лейпциг – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 25.02.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Майнц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде