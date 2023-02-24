Германия
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Бундеслига. Майнц - Боруссия М 4:0. Гладбах разгромлен в пух и прах
Гости уедут домой без очков и без настроения
Фото: imago images/Автор - невідомий
Отчет будет доступен в ближайшее время
Майнц - Боруссия 4:0
Голы: Сон 25, Ингвартсен 49, Аджурке 72, Нельсон 90+4
Майнц: Центнер, Фернандес, Белль, Ганче-Ольсен, Саси, Кор, Баррейро, Да Коста, Ли, Аджурке, Ингвартсен.
Боруссия М: Омлин, Бенсебаини, Эльведи, Итакура, Лаймер, Крамер, Коне, Штиндль, Вольф, Хофманн, Плеа.
Предупреждения: Саси 36, Ганче-Ольсен 51 - Штиндль 66, Плеа 74, Коне 83
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